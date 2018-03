Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (33 WTA) isi face incalzirea pentru Indian Wells la Tie Break Tens, intr-o intrecere-fulger pe terenul de tenis care pune la bataie un sfert de milion de dolari. Romanca va juca primul meci impotriva chinezoaicei Shuai Zhang (35 WTA), a doua jucatoare din China in clasamentul WTA. Singurul…

- Plecand de la stirea care a facut inconjurul lumii in ianuarie 2018, prin care se anunta succesul clonarii a doua maimute, in premiera mondiala, intr-un laborator din China, un medic roman a dezvoltat o teorie legata de viata vesnica.

- China sustine ca cel mai nou avion de vanatoare stealth al sau este gata de lupta. Informatiile aparute atat pe site-ul armatei chineze cat si pe cel al agentiei de presa Xinhua confirma faptul ca J-20 – a patra generatie a avioanelor de vanatoare ale Chinei a intrat in mod oficial in aviatia militara…

- Simona Halep a facut angajarea la meciul de baschet U-BT Cluj – Keravnos Nicosia din FIBA Europe Cup. Fostul numar 1 mondial in tenisul feminin se afla la Cluj pentru a susține echipa Romaniei de FED Cup in partida cu reprezentativa Canadei. Simona Halep, numarul doi mondial, a primit un wildcard pentru…

- Daca o bate pe Wozniacki, Halep invinge și Adidas! Daneza, figura centrala a respectivei firme de echipament sportiv. Simona Halep a mers la Antipozi fara sponsor de echipament. A folosit unul comandat in China, pe durata turneului de la Shenzhen, competiție caștigata de romanca atat la simplu, cat…

- Ministerul Apararii din China a negat joi ca intentioneaza sa construiasca o baza militara in Afganistan, afirmand ca informatiile vehiculate sunt 'neintemeiate', relateaza Reuters. Agentia de stiri rusa Ferghana News a informat ca Beijingul va construi o baza militara in nordul…

- Beijingul a informat sambata ca a trimis o nava de razboi pentru a respinge un distrugator american care i-a 'incalcat' suveranitatea trecand prin apropierea unei mici insule disputate din Marea Chinei de Sud.

- Jucatoarea Simona Halep a declarat, intr-un interviu pentru ausopen.com, ca va purta la Australian Open rochia rosie de la Shenzhen, turneu pe care l-a castigat si la simplu si la dublu. Ea a precizat ca a comandat rochia, dupa ce a vazut-o pe un site din China.

- Simona Halep a inceput anul in forta, onorandu si postura de lider in clasamentul mondial de tenis. Doua trofee castigate in China, la Shenzhen, care se alatura triumfului din Thailanda, de la finele anului trecut. Tenisul Simonei arata bine, constanteanca e tot mai increzatoare pe teren si se apropie,…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, cap de serie N.3, a fost invinsa de rusoaica Ekaterina Makarova, 7-6 (3), 6-1, duminica, in primul tur al turneului WTA de la Sydney. Jelena Ostapenko, locul 7 mondial, a parasit rapid si primul turneu la care a participat in acest an, la Shenzhen…

- Simona Halep, liderul WTA, le-a multumit echipei sale, Irinei Begu, organizatorilor si fanilor, printr-un mesaj postat pe Facebook, dupa ce a castigat turneul de la Shenzhen la simplu si la dublu."O saptamana de vis in Shenzen! Multumesc echipei mele, Irinei, organizatorilor si fanilor care…

- Perechea alcatuita din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Simona Halep a cucerit titlul in proba de dublu a turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari,...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a castigat astazi turneul WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe detinatoarea trofeului, Katerina Siniakova (Cehia), cu 6-1, 2-6, ...

- Inceput de an cum nu se poate mai bun pentru Simona. Liderul mondial va juca si la simplu si la dublu, in ultimul act al competitiei din China. La scurta vreme dupa ce si-a asigurat prezenta in finala de pe tabloul de simplu, invingand-o chiar pe Irina, Simona Halep a reintrat in competitie la Shenzhen,…

- Agentia de presa agentia Kyodo News a anuntat vineri ca premierul Japoniei Shinzo Abe va efectua o vizita oficiala in Romania saptamana viitoare, in cadrul unui turneu in regiune. In 100 de ani, de la Marea Unire, niciun premier al Japoniei nu a efectuat o vizita oficiala in Romania.…

- Simona Halep și Irina Camelia Begu se califica in finala de dublu a turneului de la Shenzhen (China) dupa ce le inving pe Blinkova & Geuer! Fetele noastre le vor intalni maine dupa finala de simplu dintre Simona și Siniakova ...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, o va intalni pe Katerina Siniakova, detinatoarea trofeului, sambata, in finala turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce reprezentanta Cehiei a invins-o in semifinale pe rusoaica Maria Sarapova…

- Simona Halep, principala favorita si liderul mondial, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Irina-Camelia Begu, cap de serie numarul patru si locul 43 WTA, si s-a calificat in finala turneului de la Shenzhen. Partida a durat o ora si 28 de minute. De-a lugnul intalnirii, Halep…

- Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Shenzhen. Romanca a defilat in prima semifinala a competitiei din China disputata impotriva Irinei Begu si s-a impus cu 6-1 in primul set dupa doar 39 de minute. In actul secund, Irina Begu a fost condusa cu 2-1, dar a reusit sa revina in meci…

- Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari. Joi, Halep (26 de ani) – numarul 1 mondial – a trecut cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina Sabalenka. Begu (27 de ani, 43 WTA), a patra favorita, a invins-o joi cu 7-5,…

- Irina Begu, a patra favorita, s-a calificat, joi, in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a invins-o cu 7-5, 7-5 pe unguroaica Timea Babos, cap de serie numarul...

- The Romanian tennis player Irina Begu, 4th seed, on Thursday progressed into the semi-finals of the USD-626.750 WTA tournament of Shenzhen (China), after defeating the Hungarian Timea Babos, 8th seed, 7-5 7-5. Irina Begu (27 y/o, WTA #43) won after one hour and 55 minutes to Timea Babos (24…

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen, China. Tenismena din Romania a eliminat-o din competitie pe chinezoaica Ying-Ying Duan. Halep s-a impus in trei seturi cu scorul de 3-6 6-1 6-2.

- Veniturile din cinema au crescut in China cu peste 13% in 2017, fiind in puternica revenire dupa ce au batut pasul pe loc anul precedent, iar a doua piata mondiala din domeniu s-a apropiat si mai mult de SUA, relateaza AFP. Incasarile din biletele vandute de cinematografe au atins 55,9…

- Irina Begu a primit o veste extraordinara miercuri, și anume ca s-a calificat în sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen din China. Tenismena românca a învins-o în meci pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, cu scorul 4-6, 6-1, 6-2. Begu a reusit 3 asi,…

- Garbine Muguruza este ghinionista inceputului de an. Jucatoarea spaniola de tenis , care a abandonat marti in optimile de finala ale turneului de la Brisbane, din cauza crampelor musculare, s-a declarat „surprinsa” de reactia corpului sau, informeaza agentia EFE. „Conditiile de la Brisbane sunt foarte…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a dispus cu 6-4, 6-2 de...

- Fundasul Virgil van Dijk a fost prezentat, luni, la Liverpool, eveniment cu prilejul caruia a vorbit si despre suma pentru care a fost transferat de la Southampton. Internationalul olandez a ajuns pe Anfield in schimbul a 85 de milioane de euro si a devenit, astfel, cel mai scump fundas din istorie.…

- Simona Halep (1 WTA) arata de ce e liderul mondial. De cand a debutat in noul sezon, fie ca a jucat in demonstrativul de la Hua Hin (Thailanda), fie la Shenzhen (China), romanca a batut tot ce i-a iesit in cale.

- Simona Halep – Nicole Gibbs, in primul tur de la Shenzen. Traseul romancei. Batalia pentru locul 1 WTA. Cum iși poate apara Simona Halep poziția de lider mondial. Aproape de o situație incredibila. Tragerea la sorti a meciurilor de pe tabloul principal al turneului de la Shenzhen, primul din 2018, a…

- Numarul unu in clasamentul mondial al tenisului feminin, Simona Halep a ajuns in China, iar astazi a efectuat, pe terenurile clubului Longgang International, primul antremanent in vederea turneului de la Shenzhen.Partenera de antrenament a Simoneia fost frantuzoaica Pauline Parmentier. Ghiciti cu cine…

- Simona Halep, tenismana numarul 1 mondial, a câștigat turneul demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin, dupa ce a învins-o, azi, în finala, pe Karolina Pliskova (Cehia), cu 6-2, 6-3. Halep a confirmat jocul bun din semifinale si s-a impus în…

- "Nu poti fi numarul 1 in lume si sa ajungi in finale de Grand Slam fara a avea capacitatea de a castiga un Grand Slam. Este o chestiune de a continua sa muncesti din greu si de a face ceea ce trebuie zi de zi pentru a te pune intr-o buna pozitie. Daca in trecut a avut unele accidentari si probleme…

- Simona Halep - Johanna Konta LIVE VIDEO DIGI SPORT 2 STREAMING ONLINE: Konta (26 de ani, locul 9 WTA) conduce cu 3-1 la meciurile directe din intrecerile WTA. Ultima data, insa, Simona Halep s-a impus cu 6-4, 7-6 (1) in sferturile turneului de la Cincinnati , unde sportiva din Romania avea sa joace…