China suspendă unele importuri de carne de porc din Canada Autoritatile de la Beijing sustin ca au gasit un aditiv interzis in nutretul cu care ar fi fost hraniti porcii sacrificati pentru a fi exportati din Canada in China. O investigatie a aratat ca pana la 188 de certificate sanitar-veterinare atasate exporturilor de carne de porc spre China au fost falsificate, conform unui comunicat al Ambasadei chineze la Ottawa China a solicitat Canadei "sa adopte masuri eficiente" pentru a asigura siguranta produselor alimentare vandute statului asiatic si a cerut autoritatilor canadiene "sa suspende din 25 iunie emiterea de certificate pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an de la izbucnirea epidemiei de pesta porcina africana (PPA), in Romania, specialistii Comisiei Europene scriu negru pe alb: in ciuda recomandarilor Bruxelles-ului, autoritatile noastre n-au facut nici pe departe tot ce ar fi trebui ca sa combata rapandirea bolii. Asa se face ca pesta s-a extins…

- Noi focare de pesta porcina africana au fost confirmate pe un fond de vanatoare si in doua gospodarii din acelasi judet. Autoritatile spun ca ancheta epidemiologica este in desfasurare.

- Astfel, urmeaza sa fie acordate garantii de credit fermelor unde se cresc peste 5.000 de porci anual, dar si marilor complexe industriale, a informat Ministerul Agriculturii. De asemenea, garantiile pentru imprumuturile ajunse la scadenta vor fi extinse pentru fermieri, perioada de procesare va fi…

- Din august, pesta porcina africana se extinde in fiecare provincie din statul asiatic, ducand la sacrificarea a milioane de animale si determinand China, cel mai mare producator de carne de porc din lume, sa apeleze la importuri. Ca rezultat, pretul carnii de porc in Franta a crescut din martie…

- ”Canada condamna puternic arestarea lor arbitrara, asa cum am condamnat retinerea lor arbitrara la 10 decembrie”, a denuntat Ministerul canadian de Externe intr-un comunicat transmis cotidianului The Globe and Mail.Cei doi barbati sunt Michael Kovrig, un fost diplomat, si Michael Spavor,…

- Conducerea Directiei Sanitar Veterinare si Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna a anuntat, marti, ca au fost stinse cele doua focare de pesta porcina africana aparute in judet in luna februarie, insa se mentin in continuare restrictiile privind sacrificarea si circulatia porcilor si a produselor…

- Autoritatile trebuie sa se decida asupra modului de crestere a porcului in Romania, fie in sistem industrial, fie in gospodarii, intrucat cele doua sisteme nu au cum sa supravietuiasca impreuna in contextul evolutiei pestei porcine africane pe teritoriul tarii, considera reprezentantii Asociatiei…

- Autoritatile sanitar-veterinare din judetul Gorj au facut, zilele trecute, mai multe controale in trafic pentru a depista eventuale focare de pesta porcina africana. Desi nu au fost descoperite animale bolnave, inspectorii sanitari se tem ca oamenii ar putea sa-si cumpere porci din alte zone pentru…