China suspendă călătoriile individuale spre Taiwan China a anuntat miercuri ca va suspenda, incepand cu 1 august, eliberarea aprobarilor individuale de calatorie pentru turistii din China continentala care doresc sa se deplaseze in Taiwan, o potentiala grea lovitura pentru economia insulei, transmite AFP. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- China organizeaza saptamana aceasta exercitii militare in apropiere de Taiwan, pe fondul unor tensiuni sporite cu aceasta insula la conducerea careia se afla un Guvern rival si pe care Beijingul nu exclude sa o reia cu forta.

- Guvernul chinez a criticat dur Washington-ul pentru legatura pe care o consolideaza cu Taipei și a cerut administrației Trump sa retraga angajamentele americane legate de statul insular, la scurt timp dupa intalnirea politica neobișnuita dintre oficialii din SUA și Taiwan, potrivit CNN .