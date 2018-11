Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt frapat de asemanarea intre acest moment pe care il traim si cel dintre cele doua razboaie", a spus seful statului francez in marja unei vizite la o expozitie consacrate lui Georges Clemenceau, sef al guvernului francez la inceputul secolului al XX-lea. "Intr-o Europa care este divizata de…

- La Washington DC bate vant de schimbare fata de Italia. Alegerile din aprilie, cu victoria Ligii si a Miscarii 5 Stele, au adus la putere primul guvern populist din Europa, fara sa mai punem la socoteala victoria lui Donald Trump impotriva establishmentului. Cele doua tari au guverne similare si nu…

- Campionatul Mondial de volei feminin care se desfasoara in aceste zile in Japonia a ajuns in fazele finale. Sita a cernut, iar in lupta pentru titlul mondial au mai ramas sase nationale, trei din Europa (Italia, Serbia, Olanda), doua din Asia (Japonia, China) si una din America de...

- Noul vehicul electric: accesibil si 100% electric, Renault K-ZE va sustine expansiunea internationala a Groupe Renault. China va fi prima piata de comercializare. Versiunile hibride si plug-in hybrid pentru Clio, Megane si Captur sosesc in Europa.

- Multe locuri de munca din Germania, fie ca este vorba de sectorul constructiilor sau de servicii, nu ar mai putea fi ocupate fara lucratorii veniti din Europa de Est, mai ales din Polonia si Romania, releva datele oficiale ale guvernului de la Berlin, preluate de Deutsche Welle. În prezent, fiecare…

- Datele oficiale ale guvernului de la Berlin, preluate de Deutsche Welle, arata ca romanii și polonezii sunt principala resursa de forța de munca din Germania. Locurile de munca din Germania nu ar mai putea fi ocupate fara lucratorii veniți din Europa de Est, mai ales din Polonia si Romania – 422.000…

- Italia, una dintre cele mai mari economii din zona euro, este un bine cunoscut avocat al Moscovei. Sanctiunile financiare si economice impuse de UE si SUA Rusiei produc exportatorilor pierderi de miliarde euro. Iar de cand la conducerea guvernului de la Roma au venit doua partide populiste,…

- Europa este cu mult in urma Chinei din punct de vedere al investițiilor și programelor de dezvoltare din Africa, deși acest continent este o piața cu un potențial foarte mare, iar investiții inseamna, in primul rand, locuri de munca, esențiale pentru stavilirea valului migrator din ultimii ani, dupa…