- China spera ca ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana se va intampla intr-un mod ordonat și ca blocul comunitar va reduce obstacolele in calea investițiilor chineze și va menține piețele deschise, a anuntat marți Ministerul chinez de Externe, relateaza Reuters preluata de mediafax China,…

- Avocatul General Campos Sanchez-Bordona a identificat o solutie pentru a opri iesirea Marii Britanii din UE. Marea Britanie are dreptul de a retrage unilateral notificarea de retragere din Uniunea Europeana, conform opiniei prezentate marti de Avocatul General pe langa Curtea de Justitie a Uniunii Europene…

- Guvernul britanic poate pune capat procesului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in mod unilateral, a declarat marti avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul postului CNN si agentia Reuters.

- Parlamentul de la Londra se va pronunta pe 11 decembrie asupra acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, a anuntat luni premierul Theresa May in fata deputatilor britanici,…

- Germania va sustine acordul ce ar urma sa fie obtinut duminica asupra retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana si spera ca obiectia Spaniei privind formularea din text legata de controversatul teritoriu britanic Gibraltar va putea fi rezolvata pana atunci, a declarat miercuri cancelarul german…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca perioada de tranzitie post-Brexit trebuie sa se incheie inainte de alegerile din Marea Britanie, care vor avea loc in anul 2022, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Perioada de tranzitie a Marii Britanii, in urma iesirii…

- Irlanda si-a atins toate prioritatile cheie in acordul de retragere al Marii Britanii din Uniunea Europeana, a declarat premierul irlandez Leo Varadkar miercuri, adaugand ca aprobarea acordului de catre guvernul britanic a marcat una dintre cele mai bune zile din cariera sa, relateaza Reuters.

- Ministerul de Externe chinez are cateva sfaturi pentru administratia americana daca aceasta este ingrijorata de interceptarea din strainatate a iPhone-urilor presedintelui Donald Trump: sa foloseasca in loc un telefon Huawei sau pur si simplu sa rupa complet legaturile cu lumea, relateaza Reuters. Replica…