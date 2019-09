China si SUA vor purta noi negocieri comerciale la nivel inalt, in octombrie China si Statele Unite au anuntat joi ca vor purta noi negocieri comerciale la nivel inalt la inceputul lunii octombrie, la Washington, informatie care a dus la cresterea cotatiilor actiunilor, investitorii sperand intr-o dezghetare a razboiului comercial dintre cele mai mari doua economii ale lumii, care si-a pus amprenta asupra cresterii economiei mondiale.



Intalnirea a fost stabilita in timpul unei discutii telefonice intre vicepremierul chinez Liu He, Reprezentantul pentru Comert al Statelor Unite, Robert Lighthizer, si secretarul Trezoreriei americane Steven Mnuchin, a anuntat Ministerul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O curte de justitie din Turcia a condamnat vineri la inchisoare un proeminent reprezentant al Opozitiei, fiind acuzat intre altele ca l-a insultat pe presedintele Recep Erdogan si ca a facut propaganda terorista. Canan Kaftancioglu, sefa filialei din Istanbul a Partidului Republican al Poporului,…

- Iranul va raspunde intotdeauna negativ oricarei oferte de discutii bilaterale cu Statele Unite, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani. "Nicio clipa nu a fost luata vreo decizie privind discutii cu Statele Unite si au fost multe propuneri pentru discutii, dar raspunsul nostru va fi mereu…

- Autoritatile chineze au utilizat aproape o mie de conturi de Twitter, precum si, intr-o mai mica masura, pagini de Facebook pentru a-i discredita si diviza pe manifestantii pro-democratie din Hong Kong, au indicat luni cele doua retele sociale, potrivit AFP. Twitter a suspendat 986 de conturi…

- Presedintele american Donald Trump a lansat duminica un avertisment la adresa Chinei, asigurand ca o reprimare a manifestantilor din Hong Kong, similara zdrobirii revoltei din Piata Tiananmen, ar dauna discutiilor privind incheierea unui acord comercial sino-american. "Ma gandesc ca ar fi…

- Banca Centrala a Chinei a lasat moneda nationala sa se deprecieze sub pragul de sapte yuani pentru un dolar, cel mai scazut nivel din ultimii 11 ani. Decizia a fost luată că urmare a escaladării războiului comercial dintre Washington şi Beijing, care a afectat pieţele valutare…

- Actiunile Tesla au scazut, joi, cu pana la 11%, stergand peste 5 miliarde de dolari din capitalizarea de piata a producatorului de automobile electrice, la o zi dupa inrautatirea previziunilor de profit ale companiei pentru acest an. Producatorul auto anticipeza doar profit zero in actualul…

- SUA au confirmat miercuri ca nu vor furniza avioane F-35 Turciei din cauza achizitionarii de catre aceasta tara de rachete rusesti S-400 care, potrivit Washingtonului, "vor servi la descoperirea" unor secrete tehnologice ale acestui tip de avion american, relateaza AFP. Washingtonul va continua…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat sambata, la Osaka, in timpul summitului G20, ca a reluat discutiile legate de comert cu presedintele chinez, Xi Jinping. E un pas inainte, pentru care SUA a trebuit sa faca sacrificii... La inceputul lunii mai, Donald Trump a majorat o serie de taxe…