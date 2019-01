Stiri pe aceeasi tema

- O nava a Marinei americane a trecut in apropierea Insulelor Paracel, un arhipelag din Marea Chinei de Sud revendicat de mai multe tari, intre care China, in momentul in care negocierile comerciale se reiau la Beijing intre primele doua puteri economice ale lumii, relateaza Reuters.

- Oficialii din China și din Statele Unite vor incepe discuții la nivel ministerial in Beijing, in perioada 7-8 ianuarie, despre disputa comerciala dintre cele doua state, in speranța de a ajunge la un acord in timpul armistițiului de 90 de zile stabilit de președinții Donald Trump și Xi Jinping, scrie…

- Negocierile comerciale dintre SUA si China trebuie sa se incheie cu succes pana pe 1 martie, sau vor fi impuse noi tarife, a declarat duminica Reprezentantul pentru Comert al Statelor Unite, Robert Lighthizer, acesta clarificand ca este ”un termen ferm”, dupa o saptamana de confuzie intre presedintele…

- Administratia de la Beijing spera ca discutiile dintre presedintele chinez Xi Jinping si omologul sau american Donald Trump din cadrul summitului G20 vor avea un rezultat pozitiv, au transmis reprezentantii Ministerului de Finante din China, citati de Reuters.

- Premierul rus Dmitri Medvedev a acuzat miercuri Statele Unite, in timpul unei vizite la Beijing, ca se folosesc de sanctiuni pentru a-si rezolva problemele politice interne, potrivit dpa. "Este evident ca toate tipurile de sanctiuni, discutiile despre sanctiunile impotriva Iranului, sanctiunile impotriva…

- Statele Unite vor suplimenta capacitatile militare, inclusiv prin dezvoltarea arsenalului nuclear si a sistemelor antiracheta, pentru contracararea riscurilor globale, reprezentate in principal de China si Rusia, Washingtonul avertizand ca va incepe sa riposteze la actiunile regimului de la Beijing.