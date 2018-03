Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a efectuat o vizita in China, aceasta fiind prima deplasare in strainatate de la inceperea mandatului, in 2011, afirma surse citate de site-ul agentiei Bloomberg. Nu exista informatii oficiale despre aceasta vizita. Potrivit agentiei Kyodo, Kim…

- Rusia a blocat o ședința a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la problema respectarii drepturilor omului in Siria, anunța Reuters. Adjunctul reprezentantului permanent al Rusiei la ONU, Ghenadi Kuzmin, a declarat ca Moscova nu vede niciun motiv pentru aceasta intrunire, pentru ca drepturile…

- Monica Niculescu (30 de ani, 70 WTA) a avansat, luni, in turul al doilea al calificarilor turneului WTA Premier 5 de la Miami (SUA), dupa o victorie lejera, 6-4, 6-0, in fata nemtoaicei Antonia Lottner. Monica a avut ghinionul de a nu prinde la limita tabloul de concurs al competitiei…

- Rusia si Marea Britanie se afla in pragul unui razboi dupa ce scandalul diplomatic cauzat de otravirea spionului Skripal a depasit limitele discutiilor. Rusia a transmis un avertisment dur catre Marea Britanie, iar oficialii guvernului de la Kremlin i-au sfatuit pe dimplomatii britanici sa renunte la…

- "Continuand tendintele de ascensiune incepute in 2000, volumul transferurilor majore de armament in perioada 2013-2017 a fost cu 10% mai mare decat in intervalul 2008-2012", anunta Institutul International de Cercetari pentru Pace din Stockholm (SIPRI)."Exporturile de armament s-au intensificat…

- Delegatii sud-coreene se deplaseaza la inceputul acestei saptamani la Beijing, Moscova si Tokyo pentru a obtine sprijin pentru summitul anuntat intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si omologul sau american Donald Trump, transmit luni Reuters si dpa, informeaza AGERPRES . Chung Eui-yong, consilierul…

- Aproape jumatate din exporturile de arme ale SUA din ultimii cinci ani au avut ca destinatie Orientul Mijlociu, iar Arabia Saudita si-a consolidat locul doi in clasamentul celor mai mari importatori, conform unui raport citat de The Guardian. Institutul de Cercetare privind Pacea Internationala de la…

- China a dezvaluit faptul ca deține o drona supersonica, aparatul trecand toate testele militare. Aceasta dezvaluire vina la doar cateva zile dupa ce Rusia, prin discursul președintelui Vladimir Putin din fața parlamentarilor, a aratat ca are un adevarat arsenal militar, de ultima generație. In acest…

- Surse ONU spun ca Moscova ar fi folosit arme similare celor folosite de regimul sirian pentru a masca implicarea in atacurile aeriene, relateaza The Guardian, citat de HotNews.ro. Surse ONU ar fi spus pentru The Guardian ca fortele aeriene ale ...

- Rusia ar putea denunța Convenția europeana a drepturilor omului, sa refuze jurisprudenta CEDO și sa inceteze calitatea sa de membru in cadrul Consiliului Europei, anunța agenția de stat rusa RIA Novosti, care citeaza surse din guvernul rus. Potrivit interlocutorilor agenției, o astfel de decizie poate…

- Procurorul special care investigheaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, Robert Mueller, a renuntat la aproape 24 de acuzatii de frauda aduse lui Rick Gates, un martor cheie care a fost de acord sa coopereze in cadrul investigatiei, scrie The Guardian, conform news.ro.El…

- Statele membre ale Uniunii Europene au exportat, in 2017, articole de imbracaminte si incaltaminte in valoare de 141,8 miliarde de euro, majoritatea (77%) spre alte state membre UE, si au importat articole de imbracaminte si incaltaminte in valoare de 195,8 miliarde de euro, jumatate din state din afara…

- Exporturile de alimente din Rusia au crescut cu 25% anul trecut, atingand cel mai mare nivel inregistrat in ultimii 6 ani, in valoare totala de 19 miliarde de dolari, anunta Centrul pentru Export din Rusia. Cifrele record se datoreaza in principal exportului de grau si peste inghetat, in timp ce…

- Politica presedintelui american, Donald Trump, 'a marcat o noua era a regresului drepturilor omului' in Statele Unite si in intreaga lume, insa a inspirat noi activisti, se arata in raportul anual al organizatiei Amnesty International privind situatia drepturilor in lume, publicat joi la…

- Sase lucrari ale unor artisti din Spania, Italia, Rusia, Germania, China si Romania au fost selectate, in urma unui open call lansat la inceputul anului, in finala concursului de video mapping Spotlight care se va desfasura in perioada 12-15 aprilie in cadrul festivalului Spotlight - Bucharest International…

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite a inculpat, vineri, 13 cetateni rusi si trei organizatii din Rusia acuzate ca au interferat in alegerile prezidentiale americane din 2016 si in procesul politic american, relateaza site-ul publicatiei The Guardian. “Rechizitoriul ii acuza pe toti inculpatii…

- Anunt teribil al americanilor. Un important amiral anunta un posibil razboi intre SUA si China. Amiralul nominalizat pentru preluarea postului de ambasador in Australia, Harry Harris, a declarat in fața Congresului american ca SUA trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea unui razboi cu China.Citește…

- Dupa revolutia privind petrolul, din SUA, care a afectat industria energetica a Canadei in ultimii ani, punand capat la doua decenii de expansiune rapida si a crearii noilor locuri de munca, Canada cauta propriile campuri de sisturi pentru a recupera daunele economice, relateaza Reuters. …

- Amiralul Harry Harris, viitorul ambasador al SUA in Australia, in prezent seful Comandamentului Pacific al Marinei americane in Hawaii, spune ca Beijingul intentioneaza sa controleze Marea Chinei de Sud, relateaza The Guardian .

- Astfel, cheltuielile militare s-ar putea ridica de la 612 miliarde de dolari in 2018 la 686 miliarde in 2019. Aceasta inseamna o crestere a bugetului Pentagonului cu peste 10%, in conditiile in care cheltuielile umanitare si diplomatice sunt drastic reduse. Administratia presedintelui american…

- Autor: Florentin SCALETCHI Dupa ce v-am prezentat coditiile si apoi premizele pentru care a fost necesara aparitia Rezolutiei nr 2199/ 10 iunie 2010 a Uniunii Europene, acum am sa va prezint ce lege trebuie sa adopte statele membre, in care sa inglobeze, cele 48 de articole pe care le-au adoptat in…

- Cutia neagra a a avionului prabusit, duminica, langa Moscova a fost gasita, anunta Russia Today. Presa rusa afirma ca pilotul ar fi semnalat o defectiune si ar fi solicitat sa aterizeze de urgenta pe Aeroportul International Jukovski sau ca unul dintre motoarele aparatului ar fi explodat inaintea…

- Demersurile facute de Rusia și anunțate printr-un comunicat oficial denota pregatiri intense pentru un viitor razboi. Pragul atins de Rusia in privința echipamentelor militare vandute este comparatibil cu cel din 2016. Insa o alta cifra sperie: clienții sunt din 53 de țari.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o dezvaluire a generalului Paul Selva, vicepresedintele The Joint Chiefs of Staff, pe tema scenariilor referitoare la posibilele razboaie cu Rusia si China, care sunt considerate la Washington drept principalii concurenti pe scena internationala.Adevarul:…

- Prim-ministrul rus Dmitri Medvedev a aprobat desfasurarea de avioane militare rusesti pe o insula disputata din apropierea Japoniei, accelerand militarizarea zonei intr-un moment cand relatiile Moscovei cu Tokyo sunt tensionate in legatura cu instalarea unui sistem antiracheta american, relateaza…

- Generalul american Paul J. Selva, adjunctul sefului Statului Major Interarme, le-a relatat ziaristilor militari cum elaboreaza Pentagonul scenariul unui eventual conflict cu Rusia sau China. Vorbind...

- Potrivit cerintelor Blocului comunitar, cele trei milioane de cetateni europeni din Marea Britanie ar trebui sa ramana eligibili pentru aceleasi drepturi, pana la sfarsitul perioadei de tranzitie. Insa Theresa May a sugerat ca europenii care vor veni dupa luna martie a anului viitor vor fi tratati…

- Chiar in momentul in care presedintele american Donald Trump isi incepuse, marti seara, discursul cu privire la Starea Uniunii, Coreea de Nord a difuzat un raport cu privire la incalcarile dreptului omului in SUA.

- Statele Unite trebuie sa-si modernizeze capabilitatile nuclare, iar gruparile teroriste, regimurile necinstite si rivali precum Rusia si China ameninta interesele si valorile americane, a afirmat presedintele SUA, Donald Trump, citat de Mediafax.

- Simona Halep, analizata de englezi: ”Este ridicol sa gandești ca numarul 1 poate fi nesponsorizat”. The Guardian i-a dedicat, luni, un amplu material Simonei Halep si parcursului ei la Australian Open, iar jurnalistii englezi s-au axat pe doua teme. „Simona Halep a parut o «nefavorita», imbracata memorabil…

- Potrivit sondajului, la intrebarea ''Sustineti Serbia sa devina stat membru al UE ?'', 52% dintre cei chestionati au raspuns afirmativ, 24% - negativ, iar 12% au spus ca nu vor vota sau nu stiu cum sa raspunda. Sprijinul fata de reformele cerute de aderarea la UE ramane foarte mare: 65% dintre…

- "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide sa iasa unilateral", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa la sediul din New York al Natiunilor Unite. "Se va prabusi, nu va mai exista acord", a avertizat ministrul rus de externe, subliniind: "cred ca…

- Organizația internaționala Human Rights Watch a publicat un raport anual privind incalcarile drepturilor omului in intreaga lume. Vorbind despre situația drepturilor omului in Rusia, activiștii iși manifesta ingrijorarea in special de situația din Cecenia și de persecuția opoziției politice, in primul…

- Drepturile omului sunt tot mai frecvent incalcate in estul Ucrainei si peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014. Este concluzia celui mai recent studiu al Organizatiei Human Rights Watch.

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters. Kenneth…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters.…

- PwC Global Defense Perspectives 2017 este cel de-al doilea raport care analizeaza cheltuielile de aparare, examineaza influențele strategice și impactul lor asupra mediului actual și viitor al sectorului apararii. Aceasta a doua ediție a raportului extinde analiza cheltuielilor de aparare la 71 de…

- Suedia se pregateste sa editeze un manual de informare a publicului despre masurile pe care trebuie sa le ia in cazul izbucnirii unui razboi, in timp ce ia amploare dezbaterea nationala despre reactia la amenintarea din partea Rusiei, potrivit Rador care citeaza The Telegraph.

- Sute de destinații educaționale sunt disponibile prin intermediul burselor platite pentru cei care doresc sa descopere aceste țari și sistemele de invațamant de acolo. Joi, 18 ianuarie, la Universitatea de Vest Timișoara, sala 701, va avea loc o prezentare a burselor disponibile in…

- Seful statului arata ca legea transpune Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si acordarea de licente multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piata interna, iar in acest sens actul normativ…

- La prima vedere, discutarea îndelungata în societate și adoptarea legii cu privire la amendarea Codului Audiovizualului, urmate de promulgarea acestui act normativ, prin care este interzisa difuzarea buletinelor de știri și emisiunilor analitice, par stranii. De ce stranii? Pentru…

- Un zid imens de gheata care se intinde pe mai bine de doisprezece kilometri s-a format pe Lacul Chanka (Khanka), o intindere de apa situata la granita dintre China si Rusia, relateaza marti Xinhua. Avand o inaltime de circa douazeci de metri, zidul din provincia Heilongjiang situata in…

- Dezvoltarea inteligentei artificiale a dominat stirile din tehnologie in 2017: de la algoritmii capabili sa joace Go fara interventie umana, la Rusia si China declarand cercetarile in domeniu o prioritate, pana la Elon Musk si Mark Zuckerberg discutand pericolele si beneficiile reprezentate de roboti…

- CHISINAU, 8 ian — Sputnik. Ian Bremmer, fondatorul organizației Eurasia Group, specializata pe consultanța în materie de politica internaționala, descrie, într-un articol publicat în Times, 10 riscuri majore cu care se va confrunta lumea în anul 2018.…

- Perechea formata din jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu s-a calificat vineri în finala probei de dublu a turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a trecut în semifinale de Ana Blinkova (Rusia)/Nicola Geuer (Germania),…

- Un urias zid de gheata, ridicat de natura, a aparut ca prin minune la frontiera dintre Rusia si China. Unii s-au gandit imediat la Game of Thrones, dar fenomenul este cat se poate de real. In ultima...

- Scurt punctaj pentru 2018. Spre un „point of no return”? La urma urmei, 2017 nici nu a fost atat de rau pe cat ar fi putut sa fie, deși tensiunile mai vechi sau mai noi au inceput sa se acumuleze vizibil și sa anunțe apropierea unor schimbari structurale majore, de magnitudinea unor cutremure, in sistemul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Intr-un interviu acordat Ziare.com privind perspectivele anului 2018, Iulian Fota remarca, printre altele, faptul ca "se schimba ecuatia EST-VEST in zona Marii Negre", Estul nemainsemnand doar Rusia, ci si China. Mai mult, Romania este definita in studiile de specialitate ca "frontline state", ceea…

- In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii ale lumii, India va urca pana pe locul cinci in anul 2018 pentru ca in 2032 sa ajunga pe pozitia a treia, afirma CEBR. Ascensiunea Indiei face parte dintr-o tendinta mai larga care, in urmatorii 15 ani, ar urma…