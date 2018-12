Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce liderii vor incerca sa construiasca un consens in privinta subiectelor-cheie, discutiile vor fi umbrite de tensiunile comerciale dintre Statele Unite si China. Agentia Reuters prezinta pe scurt principalele subiecte si evenimente de urmarit pe parcursul celor doua zile ale summitului: -…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut miercuri o cooperare globala pentru dezvoltarea internetului, pentru ca acesta sa devena mai "corect și echitabila" pe masura ce Beijingul incearca sa iși consolideze rolul global in modelarea web-ului, relateaza Reuters.

- China a avertizat marti ca nu va accepta niciun fel de 'santaj' din partea SUA, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat luni Beijingul si Moscova cu consolidarea arsenalului nuclear al Statelor Unite, la doua zile dupa anuntul privind intentia SUA de a se retrage din Tratatul…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe va efectua o vizita in China in intervalul 25-27 octombrie, prima a unui sef al guvernului japonez in aceasta tara incepand din 2011, a comunicat vineri Beijingul, in contextul cresterii presiunilor comerciale ale Statelor Unite asupra celor doua tari, informeaza…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe va efectua o vizita in China in intervalul 25-27 octombrie, prima a unui sef al guvernului japonez in aceasta tara incepand din 2011, a comunicat vineri Beijingul, in contextul cresterii presiunilor comerciale ale Statelor Unite asupra celor doua tari, informeaza AFP…

- Presedintele american, Donald Trump, s-ar putea intalni cu presedintele chinez, Xi Jinping, la summit-ul G20 din Buenos Aires de pe 30 noiembrie, a afirmat consilierul economic de la Casa Alba, Larry Kudlow, intr-un interviu pentru Fox Business, scrie Reuters.Intrebat despre un potential acord…

- Ministrul chinez de externe si seful Comisiei Nationale pentru Reforma si Dezvoltare s-au intalnit vineri cu Maduro, potrivit unui comunicat al MAE chinez. Departamente si companii relevante din cele doua tari au semnat o multime de acorduri in cursul intalnirii, a mai spus ministerul, fara sa ofere…

- Statele Unite au anunțat vineri ca au rechemat ambasadorii din Republica Dominicana, El Salvador și Panama, in urma deciziei celor trei țari de a nu mai recunoaște independența Taiwanului, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Washingtonul și-a exprimat ingrijorarea fața de…