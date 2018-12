Stiri pe aceeasi tema

- Franta a lansat luni un "apel la incredere si securitate in spatiul cibernetic" semnat de mai multe sute de state si actori din domeniul internetului si destinat sa relanseze discutii privind un cod international de comportament pe reteaua globala in domeniu, relateaza AFP. Presedintele francez Emmanuel…

- Fostul comandant al fortelor armatei americane in Europa, Ben Hodges, a avertizat miercuri ca exista „o probabilitate foarte mare” sa se declanseze un conflict armat intre SUA si China in Pacific.

- Retragerea Statelor Unite din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF) „va putea face lumea un loc mai periculos” și va forța Moscova sa „restaureze balanța”, declara purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin. Daca Washingtonul se va retrage din INF, interdicția de producție a rachetelor de scurta…

- Biroul Electoral Central (BEC) a anuntat, sambata, ca, pana la ora 16.00, au votat in strainatate 23.491 de persoane, cele mai multe dintre acestea in Italia si Spania unde sunt amenajate si cele mai multe sectii de votare. In schimb, in tari ca Noua Zeelanda, Australia, Japonia sau China, unde unde…

- CHIȘINAU, 15 sept — Sputnik. Uraganul Florence a facut ravagii pe coasta de est a Statelor Unite — cinci persoane au fost ucise, inclusiv un copil, în jur de 750 de locuințe au ramas fara curent electric, sute de oameni au fost blocați în case. Chiar daca a fost…

- Statele Unite au rechemat vineri pentru consultari trei dintre reprezentantii lor diplomatici in America Latina, dupa ce tarile respective si-au schimbat pozitia in legatura cu Taiwanul, relateaza AFP. Departamentul de Stat a facut cunoscut intr-un comunicat ca a rechemat la Washington ambasadorii…

