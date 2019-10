Presedintele chinez Xi Jinping a laudat relatia "durabila, sanatoasa si stabila" dintre China si Coreea de Nord, a anuntat duminica agentia de presa chineza Xinhua, in timp ce cele doua tari celebreaza 70 de ani de relatii diplomatice, relateaza AFP. Relatia intre cele doua tari asiatice "a jucat un rol important si pozitiv in mentinerea pacii si stabilitatii regionale", a mai declarat Xi, citat de Xinhua. Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a trimis de asemenea un mesaj lui Xi, in care declara ca "prietenia invincibila" intre cele doua tari "va fi nemuritoare pe calea realizarii cauzei socialismului",…