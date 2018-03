Stiri pe aceeasi tema

- O noua lovitura de teatru in dosarul coreean: Kim Jongun ar fi fost in vizita la Beijing, dupa cum afi rma agenția Bloomberg, citand trei surse independente. Zvonul, apreciat drept credibil de mai mulți observatori, nu a fost confi rmat nici de China, nici de Coreea de Nord.

- Munca Filialei Arad a Casei Romano-Chineze nu ramane fara ecou. Imediat dupa evenimentul de amploare organizat la sfarșitul lui noiembrie 2017, prof. univ. dr. Lizica Mihuț, președintele Casei Romano-Chineze Arad, alaturi de Ioan Matiuț, directorul editurii Casei Romano-Chineze, au inceput sa lucreze…

- Un tren misterios care opreste la Beijing venind din Coreea de Nord si un dispozitiv de securitate neobisnuit: totul pare sa acrediteze ipoteza unei vizite in China a presedintelui Kim Jong Un, care ar reprezenta o...

- Coreea de Sud a informat marti ca monitorizeaza cu atentie evenimentele care au loc in China, dupa ce surse diplomatice au declarat ca un inalt oficial nord-coreean se afla intr-o vizita la Beijing. Exista informatii neconfirmate ca ar fi vorba despre Kim Jong-un, dictatorul Coreei de Nord, scrie Reuters.

- Un tren provenind din Coreea de Nord ar fi sosit luni la Beijing, potrivit agentiei japoneze de stiri Kyodo, care sugereaza venirea unui oficial de rang inalt in China si care ar putea sa fie liderul nord-coreean Kim Jong-un, relateaza AFP.

- Beijing: Forțele Aeriene Chineze au efectuat o noua runda de exerciții in Marea Chinei de Sud și in Pacificul de Vest, conform unei declarații de duminica a Ministerului Apararii de la beijing. Oficialii chinezi s-au referit la astfel de exerciții ca fiind ”cea mai buna pregatire de razboi”.

- O prima categorie de 120 de produse (fructe proaspete, vinuri, tevi de oțel), care corespunde unor importuri in valoare de aproape un miliard de dolari, ar putea fi impozitate la 15%. Mai mult decat atat, un grup de opt produse, inclusiv carnea de porc sau aluminiul reciclat, ar face obiectul unui…

- Congresul National Popular, legislativul de la Beijing, l-a reales, sambata, in unanimitate, pe Xi Jinping in functia de presedinte al Chinei, in urma unui scrutin cu un rezultat previzibil, informeaza agentia de stiri Reuters. Partidul Comunist chinez detine o majoritate covarsitoare…

- Ultimele schimbari survenite in echipa lui Donald Trump aduc in politica interna și externa a Statelor Unite elemente pronunțate de conservatorism și protecționism, care pun pe primul loc interesele economice și comerciale ale națiunii, in dauna politicii ”pax americana”, construita indelung și cu dificultate,…

- Presedintele chinez Xi Jinping a salutat initiativa Coreei de Sud de a avea o abordare pacifista fata de Coreea de Nord, iar Rusia si-a exprimat de asemenea sustinerea, conform unui oficial sud-coreean care se ocupa de relatiile diplomatice, informeaza Reuters, scrie news.ro.Saptamana trecuta,…

- Coreea de Nord nu a dat niciun raspuns despre intalnirea Kim Jong-un – Donald Trump. Coreea de Sud susține ca nu a primit inca un raspuns din partea Phenianului in ceea ce privește summitul dintre liderul nord-coreean Kim Jong-un și președintele SUA Donald Trump. Detaliile despre intalnirea celor doi…

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- Presedintele american Donald Trump a recurs sambata la mediul sau favorit, Twitter, pentru a se referi la discutia telefonica pe care a avut-o cu omologul sau chinez Xi Jinping avand ca subiect Coreea de Nord, relateaza Reuters. "Presedintele chinez XI JINPING si cu mine am vorbit pe indelete…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In a declarat, miercuri, ca obiectivul tarii sale este denuclearizarea Coreei de Nord si ca nu va accepta nicio alta situatie, avertizand ca dialogul inter-coreean este intr-o faza incipienta, relateaza site-ul agentiei Yonhap. In cadrul unei intruniri…

- Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, si-a exprimat disponibilitatea de a purta discutii cu Statele Unite despre denuclearizare, a anuntat, marti, Chung Eui-yong, consilierul pe probleme de Securitate al presedintelui Coreei de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Guvernul de la Beijing si-a exprimat joi puternica nemultumire fata de votul prin care Senatul american a aprobat o lege care intareste legaturile intre Statele Unite si Taiwan, insula de facto independenta, dar pe care China o considera una din provinciile sale.

- Guvernul de la Beijing si-a exprimat joi 'puternica nemultumire' fata de votul prin care Senatul american a aprobat o lege care intareste legaturile intre Statele Unite si Taiwan, insula de facto independenta, dar pe care China o considera una din provinciile sale, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Companiile gigant din China care au fuzionat și s-au extins extrem de mult in strainatate in ultimii ani au inceput sa „deranjeze” Guvernul de la Beijing. Partidul le taie elanul. Sunt companii care investesc masiv peste hotare. Sunt sume uriase care trec granita, iar Guvernul chinez nu mai e de acord.…

- Serviciile de Securitate Occidentala au scos la iveala informații conform carora Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, și tatal sau, au folosit pașapoarte obținute ilegal pentru a ajunge in Occident.

- Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, si tatal lui, fostul lider nord-coreean Kim Jong-Il, au folosit pasapoarte braziliene obtinute fraudulos în anii 1990 pentru a solicita vize de calatorie în state occidentale, afirma oficiali din cadrul serviciilor de

- Masurile vizeaza peste 50 de companii comerciale si de transport maritim care, potrivit administratiei americane, ajuta regimul de la Phenian sa ocoleasca sanctiunile deja existente. Obiectivul este oprirea programului de inarmare nucleara. Donald Trump sustine ca sunt cele mai dure sanctiuni adoptate…

- Administratia Donald Trump a anuntat, vineri, noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, dupa o serie de teste nucleare si balistice efectuate de Phenian, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump va face public “cel mai mare set de sanctiuni din istorie” pentru Coreea de Nord, care vizeaza 56 de nave si companii de transport maritim, scrie BBC, citat de News.ro . “Astazi anunt ca lansam cel mai mare set de sanctiuni din istorie pentru regimul nord-coreean”,…

- O echipa de cercetatori chinezi a proiectat un avion ultrarapid care va parcurge distanta intre Beijing si New York in doua ore. Aparatul, care va zbura cu o viteza de peste 6.000 de km/h, va putea transporta zeci de persoane si tone de incarcatura.

- Surse politice au declarat pentru site-ul Axios.com ca incidentul a avut loc pe 9 noiembrie 2017, cand presedintele Donald Trump si echipa sa au vizitat Marea Sala a Poporului din Beijing, unde era programata intalnirea cu liderul Chinei, Xi Jinping. In momentul in care a vrut sa intre in…

- ''Coreea de Nord continua sa-si dezvolte programele nuclear si de rachete balistice, ceea ce reprezinta un pericol pentru noi toti. Toti aliatii se afla acum in raza de actiune a rachetelor nord-coreene'', a subliniat Stoltenberg in cadrul conferintei anuale ajunse la cea de-a 54-a editie.''Phenianul…

- SUA nu iau in considerare o lovitura militara preventiva limitata impotriva Coreei de Nord cu scopul de a pedepsi regimul nord-coreean pentru dezvoltarea programului sau de arme nucleare, au asigurat joi congresmeni americani, citand responsabili ai Casei Albe, potrivit AFP.Conform unor media,…

- O femeie de 68 de ani din provincial Jiangsu a fost victima virusului H7N4 al gripei aviare. Aceasta a avut primele simptome chiar in ziua de Craciun si a fost transportata de urgenta la spital, pentru a primi ingrijiri medicale.

- Mercedes-Benz C Class este in acest moment cel mai bine vandut model din gama Mercedes-Benz. O generatie care are deja patru ani de la debut, dar cu toate acestea la nivel mondial a inregistrat vanzari de pe 415.000 unitati. C Class este fabricat in patru uzine de pe patru continente - Bremen (Germania),…

- O femeie a murit si alte 12 persoane au fost ranite dupa ce un barbat a atacat cu un cutit persoanele care se aflau intr-un mall din Beijing, scrie Reuters. Politia din Beijing a informat intr-un comunicat ca au retinut un barbat in legatura cu atacul din mall-ul Joy City din districtul Xidan, titreaza…

- Politia din Beijing a informat intr-un comunicat ca au retinut un barbat in legatura cu atacul din mall-ul Joy City din districtul Xidan. Trei barbati si zece femei au fost trimisi la spital dupa atac iar una dintre femei a murit din cauza ranilor, a spus politia. Toate celelalte persoane…

- Olimpiada de Iarna din Coreea de Sud va inregistra o premiera diplomatica in relația cu vecinii de la nord. Delegația oficiala de la Phenian va fi condusa de sora liderului Kim Jong Un. Va fi pentru prima oara cand un membru al familiei conducatoare nord-coreene va merge in Coreea de Sud.…

- Liderul formal al Coreei de Nord, Kim Yong Nam va vizita Coreea de Sud in aceasta saptamana ca lider al delegatiei la nivel inalt la Olimpiada de Iarna, a anuntat luni ministerul pentru unificare de la Seul, potrivit Reuters.

- Administrația Donald Trump începe sa analizeze din ce în ce mai mult posibilitatea lansarii unui atac preventiv împotriva Coreei de Nord, a spus, în Senatul SUA, fostul secretar de Stat american, Henry Kissinger.

- Premierul chinez Li Keqiang a asigurat-o, miercuri, pe omoloaga sa britanica Theresa May, aflata in vizita in China, ca relatiile dintre cele doua tari au perspective "luminoase" si ca decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana nu le va influenta, relateaza dpa. Comertul domina…

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- Patru studenti chinezi au petrecut 200 de zile consecutive la Beijing intr-un laborator inchis ermetic, care simuleaza conditiile de pe Luna, potrivit unui anunt facut vineri de o companie mass-media de stat, ducand astfel la bun sfarsit o etapa suplimentara in cadrul ambitiosului program spatial…

- Autoritatile de la Beijing si-au anuntat intentia de a dezvolta mai multe cai de transport maritim in Arctica, vorbind, astfel, despre "un Drum al matasii polar", aluzie evidenta la ambitiosul sau proiect de...

- In mai puțin de 9 ore, peste 1.500 de muncitori au terminat instalarea unei noi linii de cale ferata, in provincia Fujian din estul Chinei, scrie agenția Xinhua. Pentru a nu afecta traficul feroviar în zonă, construcția a început la ora 18.30 și s-a terminat la 3.00 dimineața,…

- "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide sa iasa unilateral", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa la sediul din New York al Natiunilor Unite. "Se va prabusi, nu va mai exista acord", a avertizat ministrul rus de externe, subliniind: "cred ca…

- Este posibil ca Kim Jong-Un sa fi gasit tactica suprema împotriva SUA. Cum planuiește liderul Coreei de Nord sa câștige timp pentru a avansa în ceea ce privește puterea nucleara? Coreea de Sud a continuat discuțiile pentru a-l include pe vecinul sau din nord…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, vine marți la Bucuresti, in prima vizita oficiala din istorie a unui premier nipon in tara noastra. La Bucuresti, seful Executivului de la Tokyo va avea un dejun de lucru cu presedintele Klaus Iohannis, dar si intrevederi la Palatul Victoria, acolo unde ar fi…

- Toate business-urile care opereaza la nivel global au avut un termen limita pentru dispozitiile emise de Natiunile Unite, prin care orice asociere de business care opereaza in Coreea de Nord, trebuie sa iasa de pe piata respectiva, potrivit Wall Street Journal. Cu toate acestea, zeci de…

- Kim Jong-Un "si-a indeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El a atras de asemenea atentia ca singura cale de denuclearizare a Peninsulei Coreene este prin dialog.Coreea de Nord are o racheta "cu o raza de pana la 13.000 de kilometri, care poate…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur", relateaza Reuters. Kim Jong-Un "si-a îndeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El…

- Kim Jong-Un "si-a indeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El a atras de asemenea atentia ca singura cale de denuclearizare a Peninsulei Coreene este prin dialog. Coreea de Nord are o racheta "cu o raza de pana la 13.000 de kilometri, care poate atinge…

- China saluta acordul dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud de a organiza convorbiri la nivel inalt saptamana viitoare, a declarat vineri, la Beijing, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, relateaza dpa. ''Subliniem inca o data faptul ca, fiind un stat invecinat…

- La metroul din Beijing a fost data in exploatare prima linie cu trenuri fara pilot complet automatizate, a anuntat televiziunea publica din China. Noua linie a metroului capitalei chineze se intinde pe o...

- Administratia de la Beijing a respins vehement acuzatiile presedintelui SUA, Donald Trump, privind alimentarea cu petrol a Coreei de Nord, presa chineza denuntand comportamentul liderului de la Casa Alba.