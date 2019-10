Stiri pe aceeasi tema

- China a dat marti lovitura de incepere manifestatiilor prilejuite de implinirea a 70 de ani de la proclamarea regimului comunist cu 70 de lovituri de tun trase din imensa Piata Tiananmen, in centrul Beijingului, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Nimic nu poate zdruncina fundamentul marii noastre…

- Presedintele chinez Xi Jinping a promis luni ca va continua sa respecte autonomia Hong Kong, in timp ce fosta colonie britanica, retrocedata Chinei in 1997, este din iunie zguduita de manifestatii pro-democratie, informeaza AFP. Seful statului chinez s-a exprimat in cursul unei receptii la…

- Presedintele chinez Xi Jinping a adus un omagiu luni predecesorului sau Mao Tze-dun, pentru mostenirea controversata, in ajunul sarbatoririi a 70 de ani de catre regimul comunist, relateaza France Presse potrivit Agerpres. Insotit de demnitari ai regimului, actualul presedinte, descris uneori ca…

- La 70 de ani de la instaurarea comunismului in China, Xi Jinping testeaza loialitatea jurnalistilor chinezi fata de regimul pe care il conduce cu un examen despre marxism-leninism si gandirea sa politica.

- Pe lânga devalorizarea monedei, China a decis, de asemenea, sa dea înapoi în privinta importurilor de produse agricole americane. În cadrul unei discutii purtate cu "Jornal Económico", economistul și unul dintre comentatorii emisiunii Markets in Action, Marco…

- Președintele chinez Xi Jinping a facut apel omologului sau american Donald Trump sa arate flexibilitate in negocierile cu Coreea de Nord și sa reduca sancțiunile impuse impotriva acesteia, a informat vineri Ministerul chinez de Externe, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Un…