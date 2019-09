Stiri pe aceeasi tema

- Mii de protestatari au manifestat pasnici sambata, in Hong Kong, in ciuda ploii si arestarii unor activisti pentru democratie, relateaza Reuters. Dupa arestarile de vineri, organizatorii protestelor au anuntat ca renunta la manifestatia de amploare planificata pentru sambata. Politia era…

- China își va folosi puterea pentru a înabuși protestele din Hong Kong daca situația se va deteriora și mai mult, a declarat joi ambasadorul chinez la Londra, potrivit Reuters. ”Daca situația din Hong Kong se va deteriora și mai mult … guvernul central nu va sta cu mâinile…

- Carrie Lam, sefa Guvernului din Hong Kong, favorabil Beijingului, a anuntat marti ca proiectul de lege privind extradarea catre China, care a provocat un val istoric de proteste, este „mort“, relateaza AFP.

- Mii de manifestanti s-au ciocnit cu fortele de ordine luni dimineata in Hong Kong, in ziua aniversarii intoarcerii orasului sub autoritatea Chinei, autoritatile pregatindu-se de noi proteste masive fata de o lege privind extradarea infractorilor in China, informeaza Reuters potrivit news.ro.Peste…

- Peste 1.000 de persoane, majoritatea studenti imbracati in negru, s-au adunat in fata cladirilor guvernamentale in Hong Kong vineri pentru a protesta fata de un controversat proiect de lege care ar permite extradarea infractorilor in China, relateaza Reuters potrivit news.ro.Activistii au cerut…

- Totul a pornit de la un proiect de lege care le-ar permite autoritatilor din aceasta regiune cu statut special sa extradeze suspecti catre tari cu care nu au acorduri. Oamenii se tem ca legea ar putea fi folosita pentru condamnarea oponentilor politici ai regimului de la Beijing. Fortele de…

- Tensiunile au persistat joi la Hong Kong, în timp ce noi încaierari au izbucnit între protestatari și polițiști, dupa ce sute de persoane continua sa manifesteze împotriva unui controversat proiect de lege privind extradarile în China, la o zi dupa ce polițiștii au folosit…

- Conducerea forului legislativ din Hong Kong a anuntat ca sedinta prevazuta initial sa inceapa la ora locala 11:00 (03:00 GMT) va avea loc la o data ulterioara, fara a oferi insa alte detalii.Mii de protestatari au blocat inca de la primele ore ale diminetii principalele doua bulevarde din…