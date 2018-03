Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii chinezi au declarat ca vor incepe sa introduca un sistem de „credit social”, aplicat pentru mersul cu trenul si zborul cu avionul. Acesta va interzice pana la un an accesul la aceste mijloace de transport persoanelor care au comis abateri, scrie Reuters.

- Cel de-al 13-lea Congres National al Poporului din China (parlamentul) a inceput marti dezbaterea unei reforme guvernamentale in urma careia vor fi infiintate ministere si agentii noi in domenii-cheie, informeaza Reuters si Xinhua. Votul pentru aprobarea remanierii va avea loc sambata. …

- Membrul PSD Liviu Pleșoianu a facut o analiza dupa participarea in numar mare a politicienilor social-democrați la Congresul social-democraților. Pleșoianu face un apel la toți simpatizanții PSD și lanseaza un nou subiect de discuție pe platformele virtuale.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson efectueaza, incepand de miercuri, primul sau turneu diplomatic in Africa, in incercarea de a consolida aliantele de securitate pe un continent care se orienteaza tot mai mult spre China pentru ajutor si comert, relateaza Reuters. Rex Tillerson urmeaza sa viziteze…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va mari saptamana viitoare taxele vamale impuse importurilor de otel la 25%, iar celor de aluminiu la 10%, vizand producatori precum China, relateaza Reuters si BBC News. Intr-o intalnire cu reprezentanti ai industriei americane la Casa Alba, Trump…

- Cel putin 15 persoane au murit, miercuri, in nordul Egiptului, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un tren care transporta marfa, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul postului Al Jazeera. Cauza accidentului nu este cunoscuta la momentul actual.…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters.

- Un scandal de proporții a fost bagat sub preș de oficialii americani și chinezi, insa a fost scos la iveala de jurnaliștii de la Axios.com. La vizita lui Donald Trump in China, oficialii chinezi nu au dorit sa le permita accesul americanilor cu valiza nucleara a președintelui SUA, ceea ce a nascut…

- Șefii agențiilor americane de securitate recomanda cetațenilor americani sa nu mai foloseasca smartphone-uri Huawei și ZTE de teama ca vor fi spionați, potrivit CNBC . In total, șefii a șase servicii de spionaj au facut aceasta recomandare, inclusiv cei ai FBI, CIA și NSA. Aceștia au depus marturie…

- O femeie a murit si alte 22 de persoane au fost ranite luni in Austria dupa ce doua trenuri de calatori s-au ciocnit, a anuntat politia austriaca, citata de Reuters si HotNews.ro. Trei copii se numara printre raniti. Accidentul s-a ...

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (POCOG) au anuntat luni existenta unui numar total de 177 cazuri de norovirus confirmate pana acum, insa delegatiile sportive sunt in continuare neafectate, informeaza agentia Reuters.Conform POCOG, 19 cazuri noi au fost confirmate duminica…

- Mai multe fotografii facute publice de curand i-au determinat pe oameni sa fie suspicioși in ceea ce privește relația Chinei cu SUA. Aparent, China ar lucra la o super-arma care folosește electromagnetism.

- O femeie a murit si alte 12 persoane au fost ranite dupa ce un barbat a atacat cu un cutit persoanele care se aflau intr-un mall din Beijing, scrie Reuters. Politia din Beijing a informat intr-un comunicat ca au retinut un barbat in legatura cu atacul din mall-ul Joy City din districtul Xidan, titreaza…

- Beijingul a confirmat arestarea lui Gui Minhai, un disident din Hong Kong care detine cetatenia suedeza, a declarat un reprezentant al MAE chinez, care a criticat si afirmatiile oficialilor din Suedia in legatura cu acest caz, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Autoritatile chineze au anuntat, luni, introducerea unei liste suplimentare privind bunurile interzise la export catre Coreea de Nord, adaugand ca anumite componente ar putea fi utilizate pentru construirea unor arme de distrugere in masa, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Compania aeriana Ryanair a anuntat lansarea unui nou zbor pe ruta Bucuresti-Amman, Iordania. ”Noua rută vor fi operată cu o frecvenţă de două zboruri săptămânale începând cu sfârşitul lunii octombrie şi este parte a programului…

- Și-n 2017, Dubai a fost cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internaționali. Ritmul de creștere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani, potrivit Reuters. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters, informeaza…

- Dmitri Medvedev, premierul Rusiei, a aprobat transferul de avioane militare pe o insula disputata situata in apropierea Japoniei, pe fondul tensiunilor generate de instalarea unui sistem antibalistic american pe teritoriul nipon, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a avertizat joi tarile din America Latina sa nu conteze prea mult pe legaturile economice cu China, informeaza Reuters. Intr-un discurs tinut la Universitatea statului Texas din Austin, seful diplomatiei americane a aratat ca "astazi China castiga…

- Avioane turcesti au atacat luni 19 pozitii ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in nordul Irakului, omorand 49 de militanti, au anuntat joi fortele armate ale Turciei, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. Doua lovituri aeriene au fost intreprinse luni in regiunile Asos/Qandil,…

- Sute de studenti s-au adunat vineri la o universitate din Hong Kong in sprijinul a doi colegi care au fost suspendati in urma unui protest in legatura cu un test de limba mandarina, un subiect ce a tinut prima pagina a presei de stat chineze, relateaza Reuters. Saptamana trecuta, cei doi studenti…

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, a denuntat, joi, in mod indirect declaratiile unor oficiali americani cu privire la cursul de schimb dolar-euro, care potrivit lui Draghi ar fi vinovate de recenta apreciere a monedei euro, informeaza AFP si Reuters.

- Gao Feng, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez al Comertului, a declarat, joi, ca singura ”directie corecta” pentru relatiile comerciale sino-americane o reprezinta cooperarea, in contextul in care tensiunile dintre cele doua mari economii s-au intensificat, informeaza site-ul Reuters.

- Social-democratul Cristian Toader Pasti spune ca nu a avut discutii cu liderii PSD Gorj in ceea ce priveste o posibila propulsare a sa intr-un post de secretar de stat. „Nu e treaba mea! Daca considera ca sunt destept, bine, daca su...

- Comisia Europeana a aplicat miercuri o amenda de 997 milioane de euro grupului american Qualcomm, acuzat ca a platit sume semnificative grupului Apple pentru ca producatorul telefoanelor iPhone sa utilizeze doar chipuri Qualcomm, informeaza Reuters. Executivul comunitar, care a lansat o investigatie…

- Autoritatile de la Beijing demareaza o campanie care vizeaza jocurile video, cu scopul de a elimina produsele "de prost gust" din aceasta industrie, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters.

- Persoanele varstnice care isi administreaza vitamina D si calciu nu prezinta un risc mai mic de fracturi in comparatie cu semenii lor care nu iau astfel de suplimente, conform unui studiu recent, citat de Reuters și preluat de Agerpres. Oamenii de stiinta au analizat date prelevate din 33 de studii…

- Liderul social-democrat german Martin Schulz a facut apel la partidul sau duminica sa dea ''unda verde'' negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, relateaza agentia Reuters. ''SPD trebuie - si va fi - vizibil,…

- Statele membre ale Uniunii Europene vor putea reduce sau chiar elimina TVA la o larga serie de produse, in virtutea unui proiect de directiva al Comisiei Europene, care are ca scop reformarea mecanismului centralizat de stabilire a taxei in UE. Comisia Europeana va prezenta joi o propunere de reglementare…

- Oficiali din Emiratele Arabe Unite au afirmat, luni, ca avioane de lupta din Qatar au interceptat o aeronava civila ce efectua un zbor de rutina catre Bahrain, insa autoritatile de la Doha au negat aceasta acuzatie, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Emiratele Arabe Unite sustin ca avioane…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- Surse politice spun ca, luni, Mihai Tudose va amenința cu demisia daca ministrul Carmen Dan, nu va demisiona. Sociologul Marius Pieleanu susține, la randul sau, ca mai mulți lideri din țara ii vor cere demisia premierului. Ramane de vazut cum se va inclina balanta in batalia pentru acapararea puterii…

- S-a deschis, la Brașov, „Superland”, cel mai mare parc de distracții indoor din Romania. Centrul de divertisment ofera peste 18 atracții dedicate intregii familii, precum și un „Food Court” unde vizitatorii pot savura o varietate de preparate delicioase. Accesul adulților și al copiilor…

- Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a cerut Statelor Unite sa considere acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franta si Germania) drept o problema separata de programul balistic al Teheranului si de rolul sau in razboiul civil din…

- Vanzarile Volkswagen AG au urcat anul trecut la aproximativ 10,7 milioane de vehicule, grupul german fiind in grafic pentru a-si pastra titlul de cel mai mare producator auto din lume, inaintea companiei nipone Toyota, a anuntat publicatia Bild am Sonntag, citand estimari din interiorul VW, transmite…

- Malaezia a semnat un acord, miercuri, prin care va plati compania americana Ocean Infinity cu pana la 70 de milioane de dolari daca aceasta va gasi aeronava disparuta in zborul Malaysia Airlines MH370, in cadrul unei misiuni de cautare cu durata de 90 de zile pe care o va efectua in sudul Oceanului…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters.

- Constructorul aeronautic european Airbus a anuntat marti ca a ajuns la un protocol de acord cu partenerii chinezi pentru a extinde cooperarea la uzina de asamblare de la Tianjin, transmite Reuters.

- Dupa cereri ale unor utilizatori ai retelei de a-i interzice accesul lui Trump, Twitter a comunicat pe un blog ca "blocarea unui lider mondial pe Twitter sau stergerea mesajelor sale controversate ar ascunde informatii importante pe care oamenii trebuie sa le poata vedea si dezbate". Personalitatile…

- "Desigur, este formidabil sa incep anul cu un trofeu, dar e prea mult sa gandesc la un titlu de Mare Slem in acest moment", a declarat jucatoarea romana de tenis Simona Halep, liderul mondial, citata de Reuters dupa ce a castigat sambata turneul WTA de la Shenzhen (China). Dupa ce a invins-o…

- Zeci de persoane au fost evacuate dintr-un avion de pasageri in urma ciocnirii cu o alta aeronava la aeroportul din Toronto, existand informatii neconfirmate privind pasageri care au suferit rani usoare in urma incidentului, transmite agentia de stiri Reuters.

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat joi ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters.…

- Potentialele discutii intre cele doua Corei reprezinta "un lucru pozitiv", a declarat presedintele Donald Trump, joi, asumandu-si responsabilitatea pentru initierea unui astfel de dialog intre Administratia de la Seul si regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. …

- Primariile, firmele si personele fizice nu vor mai fi nevoite sa astepte „ani intregi” pentru a se racorda la reteaua de gaze, potrivit unui proiect de lege care prevede ca operatorii nu pot refuza racordarea si sunt obligati sa finanteze lucrarile pentru realizarea conductelor. „Operatorul de distributie…

- Carrefour a dezmintit, joi, informatiile aparute in presa potrivit carora ar fi mandat trei banci pentru a studia o eventuala vanzare a operatiunilor sale din China, Argentina si Polonia, in cadrul unui plan de relansare, transmite Reuters.

- Mici fragmente de plastic au contaminat midiile de pe Terra, din zona arctica europeana si pana in China, semnaland astfel o raspandire globala a poluarii oceanului planetar, care afecteaza deja alimentatia umana, informeaza Reuters. Midiile din aparent foarte curatele ape arctice detin…