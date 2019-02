China se opune unei retrageri unilaterale a SUA din INF si lanseaza un apel la dialog constructiv cu Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si...

- China se opune unei retrageri unilaterale a SUA din INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat în 1987 între Washington si Moscova), cerând celor doua tari un ''un dialog constructiv'' pentru a evita ''consecinte negative'',

- Diplomatia rusa a denuntat vineri decizia SUA de a se retrage din INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova), afirmand ca acest demers se inscrie in "strategia" americanilor de a "se debarasa de obligatiile" internationale, relateaza AFP, dpa si…

- SUA au acuzat miercuri China si Rusia ca nu au dezvaluit in totalitate programele lor nucleare, acuzatie ce intervine pe fondul amenintarii Washingtonului de a se retrage din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), un tratat de dezarmare semnat de rusi si americani la sfarsitul Razboiului…