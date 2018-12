Stiri pe aceeasi tema

- China a informat miercuri ca se opune "militarizarii" spatiului si a criticat ordinul dat de presedintele SUA, Donald Trump, privind crearea unui comandament comun pentru operatiuni speciale in afara spatiului terestru, relateaza site-ul postului France 24.

- Iranul continua sa-si respecte angajamentele pe care si le-a asumat prin semnarea acordului asupra dosarului sau nuclear, la Viena, in 2015, in pofida reimpunerii sanctiunilor americane, a anuntay joi Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA), relateaza Reuters, potrivit News.roAceasta…

- Un baschetbalist american care a fost anul trecut eliberat din China la interventia lui Donald Trump, dupa ce a fost suspectat ca ar fi furat ochelari de soare dintr-un mall alaturi de alti doi colegi, a venit sa joace un meci amical in Romania cu selectionata JBA a SUA, in fapt nationala de juniori…

- Jim Mattis, secretarul Apararii al Statelor Unite, a declarat marti ca este "in echipa presedintelui Donald Trump", dupa ce liderul de la Casa Alba a sugerat ca generalul s-ar putea retrage din functie, relateaza site-ul postului France 24, informeaza Mediafax.Jim Mattis este considerat unul…

- Jim Mattis, secretarul Apararii al Statelor Unite, a declarat marti ca este "in echipa presedintelui Donald Trump", dupa ce liderul de la Casa Alba a sugerat ca generalul s-ar putea retrage din functie, relateaza site-ul postului France 24.

- Trump a facut aceste declaratii intr-un amplu interviu acordat emisiunii CBS ”60 Minutes”, in care a vorbit, de asemenea, despre relatiile sale cu Coreea de Nord, China, Rusia si membrii Cabinetului din Aripa de Vest.Intrebat de Lesley Stahl de la CBS despre acuzatii potrivit carora refuza…

- China intervine in politica americana pentru a aduce o schimbare de presedinte, a declarat joi vice-presedintele Statelor Unite, Mike Pence, reluand acuzatiile deja emise de Donald Trump, scrie AFP.

- Grupul german Volkswagen va inceta practic orice activitate in Iran, in conformitate cu cererea SUA, a anuntat in noaptea de marti spre miercuri ambasadorul Statelor Unite la Berlin, Richard Grenell, citat de Bloomberg, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Un acord a fost incheiat marti intre grupul…