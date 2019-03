Stiri pe aceeasi tema

- Venezuela continua sa fie paralizata de o pana de curent la nivel national, cea mai severa din istoria tarii. Guvernul afirma ca aceasta ar fi fost cauzata de Statele Unite, in timp ce opozitia da vina pe incompetenta si coruptia autoritatilor. Baricade ridicate in semn de protest in Caracas, cetateni…

- Administrația președintelui Nicolas Maduro i-a oferit ambasadorului Germaniei la Caracas, Daniel Martin Kriener, 48 de ore sa paraseasca Venezuela, in urma unor acuzații privind ingerințe in afacerile interne ale Venezuelei, relateaza BBC, conform Mediafax.Guvernul de la Caracas a emis miercuri…

- Rusia va recunoaște rezultatul unor eventuale alegeri anticipate în Venezuela doar în cazul în care președintele venezuelean Nicolas Maduro va cere organizarea acestora, a declarat ambasadorul rus la Caracas, Vladimir Zayemsky, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Tass.…

- Italia a blocat luni o pozitie comuna a Uniunii Europene privind recunoasterea sefului Adunarii Nationale venezuelene Juan Guaido drept ''presedinte interimar'', potrivit unor surse diplomatice, relateaza Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Atomica a fost lansata! Ce vrea sa elimine…

- O schimbare de Guvern in Venezuela ar fi o favoare facuta de catre Venezuela pentru Rusia și China, a declarat joi Juan Guaido, lider al opoziției și președinte autoproclamat, intr-un interviu pentru agenția de presa Reuters, potrivit Mediafax. Juan Guaido a anunțat ca a trimis comunicari…

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a acuzat miercuri pe președintele SUA, Donald Trump, ca ar fi ordonat asasinarea sa, în timp ce miercuri sunt așteptate proteste, la apelul liderului opoziției, Juan Guaido, în încercarea de a câștiga sprijinul armatei, principalul…

- Sanctiunile impuse de Statele Unite asupra companiei petroliere de stat din Venezuela sunt ilegale iar Rusia va lua toate masurile necesare pentru a sustine administratia presedintelui Nicolas Maduro, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, scrie Reuters, informeaza News.ro.Lavrov…

- Întreaga situație din Venezuela depinde acum de armata țarii și de cât de loiala aceasta va fi regimului Maduro, a declarat marți ministrul adjunct de finanțe din Rusia, Sergei Storchak potrivit Reuters. ”Probabil ca vor fi probleme. Totul depinde acum de armata, de soldați,…