- Jack Ma, fondatorul Alibaba Group Holding Ltd, cel mai mare retailer online de pe piata chineza, si-a recastigat titlul de cel mai bogat antreprenor din China, potrivit clasamentului publicat joi de publicatia Hurun, in special datorita valorii mai ridicate a companiei sale de plati Ant Financial, informeaza…

- A trecut pe rosu la un semafor din Bucuresti si s-a ales cu una dintre cele mai mari amenzi din Romania. Soferita, o romanca stabilita in America, a reusit sa-l enerveze atat de tare pe politist, incat acesta a uitat Codul Rutier.

- Un tribunal polonez a confirmat marți condamnarea unei congregații religioase la o despagubire record pentru victima unui preot pedofil, o premiera in aceasta țara catolica unde problema era pana in prezent marginalizata, scrie AFP.

- Elon Musk va renunța la funcția de președinte al Tesla pentru trei ani și va plati o amenda de 40 de milioane de dolari, din care personal va achita jumatate, restul fiind achitat de companie – aceasta este ințelegerea cu SEC (Securities and Exchange Commission, comisia de supraveghere a valorilor mobiliare…

- Scandal de proportii in centrul orasului Botosani! O fetita de doi ani a fost abandonata, timp de o jumatate de ora, intr-o masina incuiata. Parintii au lasat-o in parcare, cat timp au plecat la cumparaturi.

- Retailerul rus Svetofor, prezent cu peste 800 de magazine in Rusia, Kazahstan, Belarus și China, intra pe piata romaneasca si deschide primul magazin din tara la Snagov. Compania a inceput recrutarile pentru postul de director de magazin la Snagov. Salariul oferit porneste de la 2.900 de lei net lunar.…

- Scandal de proporții in China din cauza vaccinurilor de calitate foarte proasta. Autoritațile au declanșat cea mai ampla ancheta in acest domeniu dupa ce, recent, s-a aflat ca mai multe seruri ar fi fost contrafacute.

- Samsung vorbeste de mult despre display-uri flexibile si dispozitive pliabile , insa in ultimii ani, inovatiile in aceasta directie au venit mai degraba din China. Lenovo a prezentat de mai multe ori prototipuri de acest gen, in timp ce ZTE a adus pe piata Axon M, un telefon pliabil cu doua ecrane.…