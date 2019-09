China sărbătorește pe 1 octombrie 70 de ani de comunism. În lume mai sunt doar 4 țări comuniste Republica Populara Chineza sarbatorește la 1 octombrie a 70-a aniversare. In lume au mai ramas doar inca patru țari comuniste: Cuba, Laos, Vietnam și Coreea de Nord, potrivit Hotnews. China este insa singura care experimenteaza o economie de piața prospera. Cu un partid unic moștenitor al marxism-leninismului, reprimand orice opoziție și libertate de exprimare, aceste state, care totalizeaza 1,54 miliarde de locuitori, s-au deschis spre economia de piața, cu excepția Coreii de Nord. Laos Dupa 43 de ani de regim comunist, Laos este una dintre cele mai sarace țari din Asia. Fosta colonie franceza… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

