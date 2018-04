Stiri pe aceeasi tema

- China a ripostat miercuri la planurile administratiei Trump, de a impune tarife vamale pentru produse chineze in valoare de 50 de miliarde de dolari, printr-o lista de produse de import SUA, precum soia boabe, avioane...

- Administratia Trump a publicat o lista cu 1.300 de produse din China care ar putea fi vizate de taxe suplimentare. Statele Unite planuiesc sa impuna tarife suplimentare la produse in valoare de 50 de miliarde de dolari, pentru a pedepsi China pentru presupuse furturi intelectuale in domeniul industriei…

- China a anuntat luni masuri de retorisiune vizand importuri americane si a impus taxe unui numar de 128 de produse, in valoare totala de trei miliarde de dolari, in replica la texele americane impuse importurilor de otel si aluminiu, potrivit agentiei de stat China Noua, scrie AFP.

- Administratia Donald Trump va publica, saptamana aceasta, lista de importuri din China vizate de taxe vamale suplimentare, in incercarea de a penaliza Beijingul pentru presupuse furturi intelectuale in domeniul industriei tehnologiei informationale, relateaza agentia de stiri Reuters.

- Casa Alba a anuntat o serie de masuri comerciale protectioniste, care au provocat tumult pe pietele bursiere si care alimenteaza temeri privind aranjamentele comerciale multilaterale; principal vizata este China, ce este un concurent tot mai de temut in comertul global. Comisia Europeana a anuntat ca…

- Presedintele american vrea sa impuna Chinei taxe pentru importuri care ar putea ajunge la 60 de miliarde de dolari. In plus, vor fi limitate investitiile chinezesti in Statele Unite. Potrivit lui Donald Trump, actiunea vine ca riposta la furtul de tehnologie.

- China a cerut SUA "sa se retraga de pe marginea prapastiei", in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul "va lupta pana la sfarsit" in orice razboi comercial cu Statele Unite, dupa ce presedintele Donald Trump a semnat, joi, un decret prezidential privind introducerea de tarife…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va semna joi un decret prezidential privind introducerea de tarife vamale care vor viza importuri venite din China in valoare de 50 de miliarde de dolari, tara pe care Washingtonul o acuza de furt de proprietate intelectuala, a anuntat joi un responsabil de la Casa…

- Beijingul acuza Washingtonul de incalcarea in mod repetat a regulilor comerciale internationale, in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, in efortul de a sanctiona Beijingul pentru furturi intelectuale, afirma surse politice de la Washington citate de postul CNBC si de site-ul Axios.com.

- Prezenta Fortelor Aeriene americane in Romania va creste in perioada urmatoare, pe fondul imbunatatirii dotarilor de la baza militara Mihail Kogalniceanu, a declarat generalul Tod D. Wolters, comandantul Fortelor Aeriene americane din Europa si din Africa, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

- Comisia Europeana a transmis guvernului britanic ca Marea Britanie trebuie sa achite Uniunii Europene 2,7. miliarde de euro, suma fiind echivalentul taxelor vamale pentru incaltaminte si textile importate din China, conform BBC, preluat de news.ro

- China a indemnat joi Statele Unite si Coreea de Nord "sa dialogheze cat mai curand posibil", in contextul in care Phenianul ar fi dispus sa negocieze cu Washingtonul asupra problemei multa vreme tabu a denuclearizarii, transmite AFP, citeaza agerpres.ro. "Lansam un apel tuturor partilor, in…

- China este lider mondial in clasamentul tarilor care gazduiesc cei mai multi miliardari. Numarul miliardarilor in China, conform versiunii jurnalului „Hurun” (analogul chinez al „Forbes”), a crescut, in anul 2017, cu 35%, pina la 819 miliardari. Clasamentul celor mai bogati oameni ai lumii „Hurun Global…

- Comisia Europeana (CE) a propus tarife vamale de 25% la importurile de otel, aluminiu, produse agricole, imbracaminte, incaltaminte si anumite bunuri industriale din SUA, in replica la anuntul presedintelui Donald Trump privind impunerea unei taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul…

- China va accelera din nou cheltuielile militare in 2018, potrivit unui anunt facut la inceputul unei mari reuniuni a regimului comunist care ii va permite lui Xi Jinping sa devina presedinte pe viata, scrie AFP.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va mari saptamana viitoare taxele vamale impuse importurilor de otel la 25%, iar celor de aluminiu la 10%, vizand producatori precum China, relateaza Reuters si BBC News. Intr-o intalnire cu reprezentanti ai industriei americane la Casa Alba, Trump…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, în legatura cu „faza a doua" a masurilor luate de catre Statele Unite în cazul în care adoptarea celor mai dure sanctiuni împotriva regimului din Coreea de Nord nu va avea rezultate, relateaza site-ul agentiei…

- Este adevarat. Copiii nostri vad mai mult de 25.000 reclame pe an la televizor, singuri, in programele destinate lor. Este greu ca ei sa nu ceara, sa nu creada ca avand toate acele produse (pe care unii copiii le au) ar fi mai fericiti. Din fericire, chiar si cu toate aceste zeci de mii de…

- Mai multi cititori ne-au adresat intrebari legate de faptul ca tigarile utilizate la dispozitivele electronice lansate pe piata romaneasca de BAT si Philip Morris, Glo si respectiv Iqos, nu sunt timbrate si nici accizate, intrebandu-ne daca e normal acest lucru si caror legi se supun. HotNews.ro a preluat…

- Exporturile de produse agricole si alimentare ale Uniunii Europene au atins in 2017 o valoare record de 137,9 miliarde de euro, in crestere cu 5,1% comparativ cu 2016, arata datele publicate luni de Comisia Europeana, informeaza AGERPRES . Cele mai mari cresteri s-au inregistrat in cazul exporturilor…

- Doua noi echipe și-au adaugat numele pe lista participantelor la EPICENTER XL Major, cea mai bine premiata competiție Epicenter de pana acum. Astfel ca lista provizorie a participantelor arata dupa cum urmeaza: Restul celor șase participante vor veni in urma susținerii unor calificari…

- Noua Strategie Naționala de Aparare a SUA marcheaza clar drept principala preocupare competiția marilor puteri și perspectiva unei confruntari a Statelor Unite cu Rusia sau China. Lista conține amenințarile nucleara, balistica și terorista, cu Coreea de Nord și Iranul ca amenințari concrete, și abia…

- Beijingul acuza Washingtonul de lipsa de respect fata de America Latina, dupa ce secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a avertizat tarile din aceasta regiune in legatura cu dependenta economica de China, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Uniunea Europeana impune noi taxe antidumping la importurile de produse din fonta provenite din China, in urma unei plangeri depuse de sapte producatori europeni, nemultumiti de preturile extrem de scazute.

- Trezoreria americana a dat publicitatii o lista de cetateni rusi aflati in legaturi stranse cu presedintele Vladimir Putin, care ar putea deveni tintele unor noi sanctiuni americane. 114 personaje politice influente din Rusia, in frunte cu premierul Dmitri Medvedev si ministrul de Externe, Serghei Lavrov,…

- Beijingul va folosi parghiile de care dispune pentru a impiedica SUA sa adopte o pozitie mai dura in chestiunile comerciale. Decizia de a ataca Coreea de Nord sau de a-i permite sa obtina arme nucleare a fost mereu o alegere intre cel mai mic dintre doua rele. Una dintre optiuni aduce…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.

- Ministerul american al Apararii vrea sa diversifice arsenalul nuclear al Statelor Unite. Astfel, americanii ar urma sa dispuna de "mini-arme nucleare" pe care se le poata folosi in caz de conflict fara a produce insa pagube colaterale de proportii. Desi intr-un document al Pentagonului se…

