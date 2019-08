Stiri pe aceeasi tema

- Intrevederea dintre Hale si Riabkov a urmat discutiilor care au avut loc la 28 iunie intre presedintele american Donald Trump si cel rus Vladimir Putin, in marja summitului G20 de la Osaka, Japonia.Relatiile SUA-Rusia sunt in continuare afectate de problema Siriei si a Ucrainei, precum…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, a declarat, vineri, dupa o reuniune a Consiliului NATO-Rusia, ca scad tot mai mult șansele de a slava Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), informeaza site-ul de știri Politico citat de Mediafax."Trebuie…

- "Nu avem intentia sa desfasuram astfel de rachete in Europa si in alte regiuni unde rachetele americane cu raza medie si scurta de actiune nu au fost si nu vor fi desfasurate ", a declarat misiunea Rusiei la NATO intr-un comunicat dat publicitatii in finalul reuniunii NATO-Rusia, desfasurata vineri…

- Rusia a anuntat vineri ca ar putea desfasura rachete nucleare cu raza medie de actiune in Europa daca Statele Unite o vor face mai intai, dupa ce Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare in Europa (INF) va inceta sa mai functioneze, potrivit DPA si AFP. "Nu avem intentia sa desfasuram astfel de…

- "N-am vazut niciun indiciu de vointa din partea Rusiei de a se conforma INF prin distrugerea acestor rachete inainte de 2 august, iar consecintele sunt extrem de grave in ce priveste controlul armamentelor", a declarat Stoltenberg in cadrul unei conferinte de presa, in finalul unui Consiliu NATO-Rusia.El…

- Tratatul privind interzicerea armelor nucleare cu raza de acțiune intre 500 și 5.500 km, semnat de Rusia cu Statele Unite in 1987, a fost denunțat de Washington inca din luna februarie. Rusia nu mai este parte a acordului de dezarmare nucleara semnat cu Statele Unite in 1987. Potrivit unui decret dat…

- Camera inferioara a legislativului rus, Duma, votase deja aceasta suspendare pe 18 iunie. Proiectul de lege pentru suspendarea participarii la tratat a fost prezentat legislativului de catre presedintele Vladimir Putin, care acum mai trebuie doar sa promulge actul normativ pentru ca acesta sa intre…

- INF, semnat de SUA si fosta Uniune Sovietica in 1987, a interzis rachetele lansate de la sol ce transportau focos nuclear pe o distanta cuprinsa intre 500 si 5.500 de kilometri. SUA, sustinute de aliatii sai din NATO, acuza Moscova de incalcarea tratatului prin dezvoltarea sistemului sau 9M729,…