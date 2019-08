China respinge propunerea americană de a participa la negocierea unui tratat INF trilateral Propunerea Washingtonului privind incheierea unui astfel de tratat trilateral intre SUA, Rusia si China pentru ''o noua era a controlului armamentelor'' fost catalogata de Beijing ca fiind nici ''justa si nici rezonabila''. ''SUA sunt tara cu cel mai mare arsenal nuclear, asadar ea trebuie sa-si accepte responsabilitatea in controlul armamentelor si sa creeze conditii pentru ca si alte tari sa participe la dezarmarea nucleara in loc sa se retraga atat de usor din tratate'', a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez al Apararii.



