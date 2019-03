Stiri pe aceeasi tema

- ​Rezultatul privind Brexit înca nu este cunoscut, asadar este normal ca britanicii sa se întrebe despre situatia calatoriilor, pasapoartelor si chiar a animalelor de companie. În cazul unui Brexit fara un acord, multe lucruri se vor schimba. De exemplu, cetatenii britanici vor trebui…

- Care este legatura dintre cele doua „performante“ ale Romaniei explica Forumul Economic Mondial, analizand datele Organizatiei internationale pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD). Romania a inregistrat cea mai mare rata a Produsului Intern Brut pe ora dintre toate tarile OECD, in anul 2017,…

- Dupa Romania, cele mai mari rate anuale ale inflatiei din UE le-au avut Letonia (2,9-), Ungaria si Estonia (cate 2,8-), Slovacia si Bulgaria (cate 2,2-). Totodata, cele mai mici rate anuale ale inflatiei le-au inregistrat Grecia (0,5-), Croatia si Portugalia (cate 0,6-), Polonia (0,7-) si Irlanda (0,8-).…

- Romania a depașit noua țari din Uniunea Europeana in ceea ce privește valoarea salariului minim, releva Eurostat. Daca in 2006, Romania a avea un salariu minim de 171 euro PPS (Purchasing Power Standard – un euro care are aceeași valoare de cumparare din țarile din UE), in 2019 a ajuns la 865 euro…

- Nivelul salariului minim varia, la 1 ianuarie 2019, de la 286 euro, in Bulgaria, la 2.071 euro, in Luxemburg, in cele 22 de state membre ale Uniunii Europene care au un salariu minim pe economie, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), relateaza Agerpres. Tarile in care…

- Bulgaria avea, la 1 ianuarie 2019, cel mai mic salariu minim brut din UE, in valoare de 286 de euro, urmata de Letonia (430 de euro), Romania (446 euro), Ungaria (464 euro), Croatia (506 euro), Cehia (519 euro), Slovacia (520 euro), Polonia (523 euro), Estonia (540 euro) si Lituania (555 euro). Cele…

- Nivelul salariului minim varia, la 1 ianuarie 2019, de la 286 euro, in Bulgaria, la 2.071 euro, in Luxemburg, in cele 22 de state membre ale Uniunii Europene care au un salariu minim pe economie, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Ţările în care…

- In Uniunea Europeana, 1 din 7 pensionari este in risc de saracie. In 2017, proportia pensionarilor aflti in risc de saracie in UE a fost estimata a fi de 14,2%, usor mai susdecat in 2016, cand a fost 13,8%. Rata crescut gradual din 2013, cand a fost 12,6%. In majoritatea celor 27 de state UE care au…