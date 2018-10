Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul a anuntat luni ca presedintele chinez al Interpol, dat disparut la putin timp dupa sosirea sa in tara in urma cu mai bine de zece zile, este suspectat ca ar fi "incalcat legea", transmite AFP. Meng Hongwei "este in prezent vizat de o ancheta deoarece este suspectat ca ar fi incalcat…

- Soția șefului Interpol a vorbit pentru prima oara despre dispariția soțului ei, dupa ce poliția din Franța a deschis o ancheta. Grace Meng le-a spus jurnaliștilor frnacezi ca sotul ei, Meng Hongwei, i-a trimis o fotografie cu un cuțit inainte sa dispara. Ea crede ca aceasta fotografie era de fapt un…

- "Secretariatul general al Interpol asteapta cu interes un raspuns oficial de la autoritatile chineze in legatura cu preocuparile privind soarta presedintelui" Meng Hongwei, se mentioneaza in mesajul difuzat pe Twitter.Politia franceza ancheteaza disparitia sefului Interpol, Meng Hongwei,…

- Interpol a solicitat oficial Chinei clarificari cu privire la situatia presedintelui organizatiei, Meng Hongwei, care a fost dat disparut dupa ce a plecat intr-o calatorie in tara sa de origine, a anuntat sambata intr-un mesaj secretarul general al Interpol Juergen Stock, citat de dpa, AFP si Reuters.…

- Politia franceza investigheaza disparitia sefului Interpol, Meng Hongwei, care a fost dat disparut dupa ce a plecat din Franta in China, iar sotia acestuia a fost plasata sub protectie, a anuntat Ministerul de Interne de la Paris, informeaza Reuters.

- Politia franceza ancheteaza disparitia sefului Interpol, Meng Hongwei, a confirmat vineri ministerul de interne de la Paris pentru agentia Reuters; anterior, informatia fusese dezvaluita neoficial de surse din politie. Deoarece nu mai stia nimic despre Meng din 25 septembrie, sotia lui s-a adresat politiei…

- Reuters transmite informația citand surse din poliția franceza. Interpolul transmite ca localizarea directorului e o problema a autoritaților relevante din Franța și din China. Soția directorului Interpol a contactat poliția dupa ce nu a mai primit niciun semn de la soțul ei de cand acesta…

- Poliția din Franța a lansat o ancheta dupa ce șeful Interpol, Meng Hongwei, un fost ministru in cadrul guvernului Chinei, a fost dat disparut. Hongwei calatorea catre China, cand nimeni nu a mai aflat nimic de el. Omul, in varsta de 64 de ani, traiește in orașul Lyon, in Franța, alaturi de soția și…