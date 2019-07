China publică o carte albă privind apărarea Documentul intitulat "Apararea nationala a Chinei in noua era", constand in 27.000 de caractere chinezesti, este destinat comunitatii internationale. Textul este impartit in sase capitole: situatia internationala de securitate, politica defensiva, indeplinirea misiunilor fortelor armate chineze, reforma apararii si a fortelor militare, cheltuielile militare si contributia activa la crearea unei comunitati pentru viitorul comun al omenirii.



Obiectivul fundamental al apararii nationale a Chinei este, conform cartii albe, apararea cu fermitate a suveranitatii, securitatii si intereselor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

