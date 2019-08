Stiri pe aceeasi tema

- China va lua contramasuri daca SUA vor desfasura rachete cu raza intermediara de actiune in Asia, a declarat marti un oficial al Ministerului de Externe chinez, relateaza Reuters. Fu Cong, director general al departamentului de control al armelor din cadrul Ministerului de Externe, a facut aceasta declaratie…

- Admiinistrația Trump a desemnat Brazilia "aliat major non-NATO", respectând o promisiune pe care președintele Trump a facut-o fața de liderul brazilian în martie, scrie Associated Press.Desemnarea a fost anunțata de catre Casa Alba și ofera statului brazilian acces preferențial…

- Reuters: Toate partile ramase în Acordul nuclear iranian convenit în 2015 doresc protejarea pactului si se opun ferm deciziei Washingtonului de a reimpune unilateral sanctiuni Tehearnului, a anuntat seful delegatiei chineze, la încheierea reuniunii reprezentantii partilor ramase în…

- Harțile exercita o atracție misterioasa asupra noastra. Fie ca sunt pergamente antice sau ca sunt abia scoase din torpedoul mașinii sau generate de Google, harțile ne spun tot ceea ce dorim sa știm, nu doar despre unde vrem sa mergem, ci și despre lume, in general. Și, cu toate acestea, cand vine vorba…

- Moscova va raspunde masurilor care urmeaza sa fie adoptate de NATO dupa decizia Rusiei de a suspenda Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), semnat in 1987, a declarat adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Ministrii Apararii din NATO urmeaza…

- Criza rachetelor cubaneze s-ar putea repeta din cauza instalarii de catre Statele Unite a sistemelor balistice in Europa de Est, a avertizat, luni, Serghei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe.Citește și: VIDEO REVOLTATOR: fetița de 8 ani, ridicata cu FORȚA de poliție. Suspiciuni…

- Administratia Vladimir Putin a exprimat preocupare, joi dupa-amiaza, in legatura cu planul Statelor Unite de a trimite efective militare suplimentare in Polonia, avertizand ca decizia amplifica tensiunile in Europa, anunța MEDIAFAX."In mod categoric, suntem preocupati de acest plan, deoarece…

- Directorul Departamentului de Neproliferare si Control al Armelor din cadrul Ministerului de Externe de la Moscova, Vladimir Ermakov, sustine ca odata cu dislocarea armelor nucleare in Europa, Statele Unite ale Americii se pregatesc si sa le aplice.