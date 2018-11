China promite ca-si va reduce si mai mult taxele vamale

Stiri pe aceeasi tema

- Masura anuntata de Casa Alba va intra in vigoare incepand din 5 noiembrie. Totusi, opt tari nu vor fi penalizate de SUA daca vor continua sa importe petrol din Iran. „Sanctiunile vin”, a scris presedintele american, Donald Trump, pe Twitter dupa anuntul de vineri.SUA a reimpus sanctiunile…

- Guvernul american monitorizeaza posibile ingerinte straine in alegerile legislative de marti si este pregatit sa sanctioneze orice companie sau individ implicat intr-o astfel de activitate, a declarat miercuri un oficial de rang inalt, relateaza Reuters. "Ramanem preocupati in ceea ce…

- Importurile de otel in Europa au crescut semnificativ in trimestrul trei din 2018, ca rezultat al tarifelor vamale impuse de SUA, in special cele din Turcia, amenintand producatorii europeni de otel, in conditiile in care cererea pe continent incetineste, se arata intr-un raport al Asociatiei Europene…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca relatiile dintre Moscova si Beijing se bazeaza pe incredere in domenii variind de la politica pana la securitate si aparare, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping, in marja forumului economic, care si-a inceput marti lucrarile…

- Guvernul sud-coreean intentioneaza sa dezveleasca marti un nou monument pentru a marca prima zi oficiala dedicata ''femeilor de reconfortare'', un eufemism pentru fetele si femeile obligate sa lucreze in bordelurile japoneze in timpul razboiului, relateaza Reuters. Ceremonia…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a ordonat inca sanctiuni de represalii impotriva Statelor Unite, deoarece Washingtonul nu a introdus inca noi restrictii asupra Moscovei si nu este clar care vor fi acestea, a declarat luni Kremlinul, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Departamentul de…

- Presedintele Vladimir Putin a discutat despre posibilele noi sanctiuni ale Statelor Unite impotriva Rusiei vineri cu Consiliul rus de Securitate, a anuntat agentia de presa TASS preluata de Reuters, citandu-l pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Departamentul de Stat…

- China si Germania si-au aparat, miercuri, relatiile de afaceri cu Iranul, in fata avertismentului presedintelui american Donald Trump ca orice companie care are relatii comerciale cu republica islamica nu va mai putea avea relatii cu Statele Unite, transmite Reuters, conform news.ro.Comentariile…