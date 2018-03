China: Preşedintele Xi Jinping, reales pentru un mandat de cinci ani Xi Jinping a fost reales sambata fara probleme la presedintia Chinei pentru al doilea mandat de cinci ani, dupa un vot in unanimitate in favoarea omului forte de la Beijing, singurul candidat la functia suprema in stat, relateaza AFP. La mai putin de o saptamana dupa ce a obtinut o reforma a Constitutiei care ii va permite sa candideze la presedintie de cate ori doreste, Xi Jinping, 64 de ani, a fost ales de cei 2.970 de deputati prezenti la sesiunea plenara anuala a Adunarii Nationale Populare (ANP). Rezultatul inregistrat sambata este superior celui din 2013, cand un deputat a votat impotriva… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Congresul National Popular, legislativul de la Beijing, l-a reales, sambata, in unanimitate, pe Xi Jinping in functia de presedinte al Chinei, in urma unui scrutin cu un rezultat previzibil, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele chinez Xi Jinping a salutat initiativa Coreei de Sud de a avea o abordare pacifista fata de Coreea de Nord, iar Rusia si-a exprimat de asemenea sustinerea, conform unui oficial sud-coreean care se ocupa de relatiile diplomatice, informeaza Reuters, scrie news.ro.Saptamana trecuta,…

- Dupa ce a suprimat regula ”copilului unic”, autorizand familiile sa aiba doi, Beijing merge acum si mai departe cu un program de combatere a imbatranirii populatiei. Potrivit presei oficiale chineze, guvernul, care a prezentat marti un vast proiect de reorganizare a ministerelor si administratiilor…

- Actualul lider chinez ar putea fi presedinte pe viata, dar aici se termina comparatiile Saptamana aceasta este una semnificativa pentru istoria lunga si agitata a Chinei. Parlamentarii chinezi sunt asteptati sa valideze o propunere a responsabililor de rang inalt ai Partidului Comunist Chinez (PCC)…

- Adunarea Naționala Populara din China, forul legislativ cu rol decorativ de la Beijing, a adoptat, ieri, un amendament constituțional istoric, care elimina limita de doua mandate la președinția țarii. Decizia...

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la conducerea tarii si…

- Xi Jinping a devenit președinte pe viața in China. Parlamentarii chinezi au trecut, aproape in unanimitate, duminica, amendamentul constituțional care da voie președintelui Xi Jinping sa aiba un numar nelimitat de mandate pe viața. Potrivit AP News , in Congresul Național, aproximativ 3.000 de delegați…

- China propune eliminarea amendamentului care limiteaza numarul de mandate pe care le poate avea președintele țarii. Partidul Comunist al Chinei a propus un amendament la constituția țarii, care emlimina limitarea la doua mandate președintelui, ceea ce i-ar spori puterea lui Xi Jinping. Potrivit CNN…

- Partidul Comunist Chinez (PCC) s-a pronuntat în favoarea ridicarii limitei constitutionale de doua mandate pentru presedintele tarii, deschizând astfel calea mentinerii la putere a actualului sef de stat, Xi Jinping, relateaza duminica AFP. Comitetul Central al PCC a propus…

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat miercuri China sa nu lege investitiile in Balcani de chestiunile politice, in contextul in care regimul comunist de la Beijing este acuzat ca incearca sa faca din aceasta regiune o baza de extindere a influentei sale in Europa.

- Cooperarea moldo-chineza în domeniul militar a fost discutata astazi de ministrul Apararii Eugen Sturza si Ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Zhang Yinghong, în cadrul unei întrevederi care a avut loc la Ministerul Apararii. Oficialii…

- SUA si-au aparat marti noua lor politica nucleara controversata, insistand in fata ONU asupra necesitatii unei atitudini mai ferme pentru a face fata unui climat de insecuritate crescut, informeaza France Presse.Noua 'politica nucleara' a Pentagonului, dezvaluita saptamana trecuta, isi propune…

- SUA si-au aparat marti noua lor politica nucleara controversata, insistand in fata ONU asupra necesitatii unei atitudini mai ferme pentru a face fata unui climat de insecuritate crescut, informeaza France Presse. Noua 'politica nucleara' a Pentagonului, dezvaluita saptamana trecuta,…

- Coreea de Nord ar putea obtine in doar cateva luni capacitatea de a lovi teritoriul Statelor Unite ale Americii cu o racheta balistica avand incarcatura nucleara, a afirmat marti un inalt oficial american din sfera dezarmarii, care a subliniat ca trebuie sa se puna capat programului nord-coreean…

- Autoritatile de la Beijing iau in considerare o fuziune intre Comisia de reglementare a sectorului bancar chinez (CBRC) si Comisia de Reglementare a Asigurarilor din China (CIRC), pentru a coordona mai bine masurile de tinere sub control a riscurilor financiare, au declarat pentru Bloomberg surse care…

- In mai puțin de 9 ore, peste 1.500 de muncitori au terminat instalarea unei noi linii de cale ferata, in provincia Fujian din estul Chinei, scrie agenția Xinhua. Pentru a nu afecta traficul feroviar în zonă, construcția a început la ora 18.30 și s-a terminat la 3.00 dimineața,…

- China a anuntat joi ca a fost invitata sa participe la un exercitiu naval sub comandament american, in pofida tensiunilor dintre Beijing si Washington in Marea Chinei de Sud, relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Am primit invitatia americana', a indicat Wu Qian, purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Autoritatile de la Beijing au anuntat noi interdictii care se adauga la cele deja existente si deja numeroase intr-o China care altfel se ambitioneaza sa devina un punct de neocolit al relatiilor si afacerilor internationale. Potrivit unei decizii a Administratiei generale a presei, editurilor, radiodifuziunii,…

- Presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen a afirmat ca nu poate exclude posibilitatea unui atac din partea Chinei asupra insulei, pe fondul cresterii tensiunilor dintre cele doua parti, relateaza marti agentia Reuters. Relatiile intre Beijing si Taipei s-au racit considerabil dupa ce Tsai Ing-wen,…

- O furtuna a avariat componente ale sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400 in timp ce erau expediate catre China, a anuntat vineri agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters. Nava a adus componentele avariate in portul rusesc Ust-Luga pentru a fi evaluate, a declarat Maria…

- Rusia a inceput sa livreze sisteme antiaeriene de tip S-400 Triumf catre China, in urma unui contract semnat intre oficialii de la Moscova si de la Beijing, in anul 2014, a informat, joi, o sursa care sustine ca ar fi apropiata de proiect, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass. Rusia a inceput livrarea…

- Ministerul de Comert al Chinei a anuntat, vineri, ca va limita exporturile de petrol, otel si alte metale catre Coreea de Nord, in conformitate cu noile sanctiuni impuse de ONU in urma testarii rachetelor si programului nuclear al Phenianului, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Pe fondul masurilor antipoluare luate de Beijing, China ar putea devansa Japonia in acest an ca cel mai mare importator de gaze naturale din lume, utilizate ca substitut al carbunelui, potrivit CNBC. China, deja cel mai mare importator de petrol si carbune la nivel mondial, este al…

- Administratia de la Beijing a respins vehement acuzatiile presedintelui SUA, Donald Trump, privind alimentarea cu petrol a Coreei de Nord, presa chineza denuntand comportamentul liderului de la Casa Alba.

- Tsai Ing-wen, presedintele Taiwanului, a afirmat, vineri, ca ambitiile militare ale Beijingului au devenit tot mai evidente, adaugand ca bugetul de aparare al Taiwanului va creste in fiecare an, in pofida presiunilor exercitate de China, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- China, Afganistan si Pakistan s-au angajat marti, la Beijing, sa colaboreze in lupta antiterorista si pentru asigurarea securitatii regionale, transmite dpa. Intr-un comunicat comun emis la Beijing, cele trei state se pronunta ca procesul de pace in Afganistan sa continue si sa fie 'condus de afgani',…

- Inaintea discursului de luni al presedintelui Trump pe tema securitatii nationale, oficialii dadusera de inteles ca el va adopta un nou ton dur la adresa Chinei. Nu prea s-a intamplat asa ceva. Intr-un discurs care a fost urmarit cu mare atentie, Trump a calificat China si Rusia drept "puteri rivale",…

- Statele Unite trebuie sa abandoneze "mentalitatea specifica Razboiului Rece" si sa accepte ascensiunea Chinei, avertizeaza Administratia de la Beijing, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a catalogat statul chinez drept rival strategic. "Indemnam Statele Unite sa inceteze actiunile…

- Presedintele Donald Trump a declarat luni, in cadrul prezentarii noii strategii de securitate nationala, ca Statele Unite trebuie sa faca fata unei competitii crescande din partea Rusiei si a Chinei, doua mari-puteri rivale ce „cauta sa concureze America in materie de influenta, valori si bogatie”.