- Alunecarea de teren s-a produs marti seara intr-o localitate din apropierea orasului Liupanshui, la circa 2.300 de kilometri de Beijing, in provincia montana Guizhou."Operatiunile de salvare au fost oprite (duminica), 28 iulie, la ora 23:30 (15:30 GMT)", au declarat autoritatile provinciale,…

- Descoperirea șocanta a avut loc vineri, 05 iulie. Tanarul in varsta de 18 ani a fost gasit spanzurat de crengile unui copac. In urma primelor cercetari, nu... The post Caz șocant in vestul țarii: un adolescent s-a spanzurat la o zi dupa ce a dat bacul appeared first on Renasterea banateana .

- Furtuna puternica din aceasta noapte a blocat traficul feroviar in județul Caraș-Severin, fiind afectați sute de pasageri. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Caraș-Severin a informat ca trenurile nu mai pot circula intre Slatina Timiș și Armeniș pentru ca arborii cazuți au rupt firele de contact.…

- Un puternic seism de mica adancime produs marti seara in largul prefecturilor japoneze Yamagata si Niigata, in nord-vestul tarii, a declansat tsunami de mici dimensiuni, a zdruncinat cladirile si a provocat pene de curent la circa 9.000 de adrese, relateaza Reuters. Cutremurul cu magnitudinea 6,4, conform…

- Un nou fenomen meteo extrem in vestul țarii. Localnicii din comuna timișeana Giroc au surprins un inceput de tornada. Oamenii au privit cu teama in momentul in care parea ca vine amenințator spre pamant.

- Zeci de gospodarii din Lupeni și Vulcan, judetul Hunedoara, au fost inundate, in urma ploilor torențiale de marți seara. Un barbat a fost gasit mort in ... The post Potop in vestul țarii. Un barbat a murit in subsolul unui bloc inundat (Video) appeared first on Renasterea banateana .