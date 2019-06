China: Peste 80.000 de persoane, evacuate în urma unui cutremur Cutremurul s-a produs luni la ora locala 22:55 (14:55 GMT) la adancimea de 16 kilometri. Peste 60 de replici, din care cea mai importanta a avut magnitudinea de 5,1, au fost inregistrate dupa seismul de luni.



In total au fost infiintate 27 de adaposturi temporare pentru gazduirea persoanelor afectate, potrivit autoritatilor locale.



In urma seismului, 46.000 de case au fost grav deteriorate, in timp ce peste 110.000 de locuinte au fost mai putin afectate.



Pana joi la ora 15:00, peste 190 de milioane de yeni (27,7 milioane de dolari) au fost primiti de autoritatile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

