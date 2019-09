China - Peste 20.000 de persoane din provincia Fujian, relocate înaintea taifunului Mitag Taifunul Mitag, al 18-lea din acest an, a determinat luni dimineata evacuarea a peste 20.000 de locuitori din provincia Fujian situata in estul Chinei, au anuntat autoritatile locale, citate de agentia Xinhua.



Potrivit Centrului National de Meteorologie, Mitag va matura luni noaptea nord-estul Taiwanului si se va deplasa apoi catre zonele de coasta din provincia Zhejiang unde va ajunge marti.



Administratia din Fujian pentru controlul inundatiilor a initiat un raspuns de urgenta si a dispus evacuarea a 23.067 de locuitori din regiunile costiere. In plus, 43 de unitati frecventate…

Sursa articol: dcnews.ro

