China. Partid, interzis în Hong Kong Interzicerea Partidului National din Hong Kong a fost anuntata de secretarul pentru securitate al metropolei, John Lee, printr-un scurt anunt intr-o publicatie guvernamentala, la 10 zile dupa ce formatiunea politica adusese argumente impotriva deciziei. Temeiul legal invocat pentru interdictie este Ordonanta privind Societatile din Hong Kong, o norma legislativa din perioada coloniala, care prevede ca orice grupuri si organizatii sociale au obligatia de a se inregistra la politiei. Legea permite guvernului sa interzica astfel de asocieri 'in interesul securitatii nationale, al ordinii publice… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

