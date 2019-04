China - O tornadă a luat pe sus un castel gonflabil omorând doi copii Doi copii au murit si alti 18 au fost raniti dupa ce o tornada a luat pe sus un castel gonflabil intr-un parc de distractii din centrul Chinei, au anuntat luni autoritatile locale citate de AFP. In imaginile difuzate pe retelele de socializare de televiziunea publica CGTN se poate vedea cum structura impunatoare din plastic este ridicata in aer de o furtuna de praf si apoi se prabuseste la cateva zeci de metri distanta in timp ce oamenii o iau la fuga, unii dintre ei avand copii in brate. Tragedia a avut loc duminica in orasul Tianmiao, aflat in comuna Shangqiu din provincia Henan. Pe langa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

