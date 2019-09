Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii romanilor din Covasna, Harghita si Mures solicita Guvernului Romaniei infiintarea unei structuri, la nivelul Executivului, care sa aiba ca obiectiv principal respectarea drepturilor si protejarea identitatii culturale si individuale ale comunitatilor romanesti din cele trei judete…

- Vicecampioana mondiala de spada Ana-Maria Popescu a fost eliminata joi in faza optimilor de finala ale Campionatelor Mondiale de scrima de la Budapesta, dupa ce a fost invinsa cu 15-6 de ucraineanca Olena Krivitka. In primele tururi pe tabloul principal de 64, Ana-Maria Popescu, nr. 2…

- Jucatoarea canadiana de tenis Eugenie Bouchard, cap de serie numarul 8, a fost învinsa de germanca Tamara Korpatsch cu 2-6, 6-4, 7-5, luni, în prima runda a turneului WTA de la Lausanne (Elvetia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, scrie Agerpres.Bouchard (25 ani, 95 WTA)…

- Pentagonul analizeaza rapid potentialul Statelor Unite de a-si asigura aprovizionarea constanta cu pamanturi rare, in contextul razboiului comercial cu China, care controleaza aceasta industrie la nivel mondial, potrivit unui document guvernamental vazut de Reuters, relateaza News.ro.Citește…

- Marius Balo este un profesor roman, in varsta de 38 de ani, care s-a stabilit in China in anul 2010. S-a angajat ca expert in cadrul Grupului de Tehnologie și Educație XinDongFang din Beijing, iar ulterior a predat la Universitatea Renmin din capitala Chinei. In anul 2014, Marius Balo a fost arestat…

- De mai mult timp, Uniunea Europeana nu acorda nicio atentie identitatii naționale, dar acum nu mai poate face nimic, deoarece cele mai mari țari din lume – Statele Unite, Rusia și China – sunt adepte puternice ale nationalismului, scrie cunoscuta publicatie americana The Atlantic.

- O investigatie a ziarului The Guardian dezvaluie ca aplicatia secreta poate extrage e-mailuri, mesaje si contacte si poate fi folosita pentru a urmari miscarile celor care detin telefoanele mobile.

- O investigatie a ziarului The Guardian dezvaluie ca aplicatia secreta poate extrage e-mailuri, mesaje si contacte si poate fi folosita pentru a urmari miscarile celor care detin telefoanele mobile.