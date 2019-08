Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Trump va amana impunerea de taxe vamale suplimentare de 10% la anumite bunuri din China, inclusiv laptopuri si telefoane mobile, a anuntat Biroul pentru Politici Comerciale ale SUA (USTR).

- Saptamana trecuta, presedintele american Donald Trump a anuntat ca va impune de luna viitoare taxe vamale suplimentare de 10% pentru importuri de bunuri din China in valoare de 300 de miliarde de dolari.Anuntul USTR a fost facut la cateva minute dupa ce Ministerul Comertului din China a…

- Actiunile si preturile petrolului au scazut puternic, joi, dupa anuntul presedintelui Donald Trump privind impunerea unor tarife suplimentare de 10% pentru importuri din China in valoare de 300 de miliarde de dolari, incepand cu 1 septembrie, transmite Reuters.

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a anunțat joi ca va impune noi taxe vamale pentru importurile de produse fabricate in China. Masura se va aplica incepand din 1 septembrie. Asta inseamna ca toate marfurile chinezești care ajung in Statele Unite ar urma sa fie taxate, relateaza CNN, citat de…

- Tarifele vamale existente impuse de SUA vor trebui eliminate daca va exista un acord comercial intre Beijing si Washington, a anuntat joi Ministerul Comertului din statul asiatic, transmite Reuters potrivit Agerpres. Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca el si omologul sau…

- "Noi vom opri introducerea taxelor vamale si ei vor cumpara produse agricole", a afirmat Trump la o conferinta de presa, dupa summitul G20 (grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente), care a avut loc in perioada 28-29 iunie in Japonia.Acordul dintre primele economii ale…

- Liderul mondial in domeniul pantofilor comozi purtati zi de zi a precizat ca in 2020 va produce in China mai putin de 10% din produsele destinate pietei americane, comparativ cu aproximativ 30% in prezent. In plus, Crocs a estimat ca va suporta costuri de cinci milioane de dolari anul viitor, plecand…

- • China a informat ca incepand cu data de 1 iunie 2019 vor fi impuse tarife vamale suplimentare variind intre 5% si 25% pentru un numar de 5.140 de produse americane. Masura vine dupa ce la inceputul lunii mai presedintele american Donald Trump a impus taxe vamale suplimentare de 25% pentru importuri…