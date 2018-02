China nu mai vrea spripperite la inmormantari

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce deunazi a stat de vorba atat cu ministrul de Interne, cat si cu seful Politiei Romane, parlamentarul prahovean s-a prezentat miercuri dimineata la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane. A ales sa depuna o plangere, pe fondul unor mesaje pe care le-ar fi primit pe telefon, cerand…

- Oamenii legii din cadrul Politiei Capitalei si de la Inspectoratul de Politie Arges au desfasurat, avand suport de specialitate din partea Directiei Operatiuni Speciale – din cadrul IGPR, o actiune menita sa lamureasca suspiciunile avute intr-un dosar penal – cele de evaziune fiscala si spalare de bani,…

- Demersul semnat de cateva zeci de deputati liberali si indreptat la adresa Liei Olguta Vasilescu se dezbate in aceasta dupa-amiaza in plenul Camerei. Este prima motiune indreptata impotriva Cabinetului Dancila. Este vorba despre motiunea simpla denumita “Lia Olguța Vasilescu – Ministrul Minciunii și…

- Presedintele Xi Jinping a facut din lupta anticoruptie calul sau de bataie. De la preluarea functiei supreme in stat, in 2013, peste un milion de functionari au fost condamnati. Rezultate estimate drept ”impresionante” astfel ca inchisoarea rezervata fostelor gulere albe ale regimului a devenit neincapatoare.…

- O dansatoare orientala de nationalitate rusa a fost arestata si va fi expulzata din Egipt dupa difuzarea pe internet a unei inregistrari video care o arata intr-o tinuta considerata prea provocatoare, scrie AFP.

- Copilul tau primeste a doua alocatie! Vezi ce trebuie sa faci pentru a beneficia de acesti bani. Alocația pentru susținerea familiei a fost instituita de administratiile locale ca forma de sprijin pentru familia/persoana singura cu venituri reduse care are in creștere și ingrijire copii in varsta de…

- Cât dureaza sa înlocuiesti sinele de cale ferata dintr-o gara, pentru a permite circulatia trenurilor de mare viteza? Depinde de tara. În China dureaza doar o zi de munca, potrivit Realitatea TV.

- Premierul Tudose a fost prezent, in cursul zilei de vineri, la sediul Ministerului Apararii, unde s-a semnat contractul dintre MApN si compania americana General Dynamics, in vederea achizitionarii transportoarelor Piranha 5. Acordul prevede ca se vor achizitiona 227 transportoare blindate. Sase din…

- Asistat de avocat, artistul aflat in fruntea Teatrului de Revista a dat explicatii timp de mai multe ore in fata procurorilor DIICOT. La plecare, a descris audierea sa, ca martor, drept o “intalnire civilizata, cu intrebari de bun simt”. Alexandru Arsinel a tinut sa sublinieze un lucru, in ceea ce il…

- Cu sprijinul Farmexpert, 60 de copii expusi riscului de abandon vor ramane alaturi de familiile lor Farmexpert, unul dintre cei mai importanti distribuitori de medicamente si parafarmaceutice din Romania, s-a alaturat Hope and Homes for Childrenin calitate de partener strategic, investind 40.000 de…

- Claudiu Manda e pe val, mai ales dupa ce a preluat in forta haturile Comisiei parlamentare de control a Serviciului Roman de Informatii de la un Adrian Tutuianu care se numara printre marile deceptii politice ale anului trecut. Iar atat prestatia combativa din cadrul comisiei, cat si loviturile de imagine…

- Superstitiile, miturile si povestile din batrani inca ne bantuie. Dovada? O discutie intre mai multe mamici, pe Facebook. Ingrijorata, o femeie a cerut parerea altor femei, dupa ce i s-a spus ca nu este bine sa mearga la inmormantari daca este insarcinata.

- O veste-bomba vine dinspre OMV Petrom: Consiliul de Supraveghere al companiei a inlocuit-o, ieri, pe Mariana Gheorghe din functia de CEO. Pe romaneste, aceasta a fost matrasita incheind, practic, privatizarea Petrom. Numirea Marianei Gheorghe la conducerea Petrom in 2005 a fost una dintre primele decizii…

- Fotografiile din vacanțe in diverse țari din Africa, America de Sud sau Asia, distribuite pe internet, ii atrag și ii determina pe din ce in ce mai mulți romani sa cumpere sejururi in destinații exotice, acesta anunțandu-se a fi unul dintre cele mai dinamice segmente de calatori in 2018.

- BERBEC La locul de munca sau in afaceri aveti sanse sa realizati tot ce v-ati propus pentru azi. In plan sentimental este posibil sa intampinati dificultati din cauza orgoliului. Ar fi bine sa dati dovada de mai multa rabdare cu persoana iubita. Ocupati-va de diverse probleme casnice care isi asteapta…

- BERBEC Este posibil sa luati o decizie inspirata care va ajuta sa rezolvati o problema financiara. La locul de munca sau in afaceri s-ar putea ivi pe neasteptate posibilitatea de a finaliza o lucrare care stagneaza de ceva timp. Contextul astral al zilei este favorabil comunicarii cu rudele mai in varsta.…

- Omul de afaceri a parasit, seara trecuta tarziu, penitenciarul Jilava, urmare a deciziei definitive luate de magistratii Tribunalului Ilfov, care au dat unda verde cererii privind eliberarea sa conditionata. Pana sa urce in masina cu care a plecat pentru a-i reintalni pe cei dragi, Victor Becali a stat…

- Serviciul Fiscal de Stat a adus, in 2017, peste 32 de miliarde de lei in Bugetul public national. Suma este cu 5,1 miliarde de lei mai mare decat in 2016. De asemenea, veniturile sunt cu noua la suta mai mari decat cele planificate la inceput de an.

- Un fost campion national la box, in varsta de 63 de ani, a fost gasit mort, in noaptea de marti spre miercuri, in parcarea unui centru comercial de la marginea Iasiului. Potrivit anchetatorilor, Viorel Soroceanu a fost gasit in masina cu venele taiate. Inainte de a-si lua zilele, barbatul…

- Actualul patron al celor de la FCSB prezenta un discurs mult mai calm și echilibrat cu 17 ani in urma, inainte de a deveni finanțatorul roș-albaștrilor. Intr-un interviu realizat inainte unei partide cu FC Național, disputata in Ghencea, Gigi Becali a fost intervievat de jurnalistul Valentin Moraru…

- Elena Udrea va ajunge din nou in fata magistratilor, de aceasta data intr-o cauza in care a fost deferita instantei alaturi de ziaristul Dan Andronic, de la EVZ. Dosarul a fost trimis Curtii de Apel Bucuresti, spre judecare. In dosarul de fata, fostul ministru Udrea este acuzata de trafic de influenta…

- Senatul american a aprobat, miercuri, cel mai amplu plan de reforma fiscala din ultimii 30 de ani, reprezentand una dintre cele mai mari victorii legislative ale Administratiei Donald Trump din acest an, relateaza CNN. Planul de reforma fiscala a fost aprobat in Senatul american cu 51…

- Cautarile unui autoturism despre care se anuntase inca din ultima zi a saptamanii trecute ca plonjase in rau, undeva pe raza judetului Sibiu, au dat roade abia marti. Cand scafandrii hunedoreni au reusit sa dea de urma autoturismului si sa il scoata la mal. Din pacate, in interiorul masinii a fost gasit…

- Jurnalistii de specialitate germani sunt cunoscuti ca foarte exigenti cand vine vorba despre testarile de masini. De data asta, ce sa vezi, Dacia Duster este laudata de presa tarii care detine suprematia automobilistica mondiala. Dupa ce Dusterul a obtinut numai trei stele NCAP vizavi de securitatea…

- Un locuitor din Toronto a incremenit cand a vazut ca trebuie sa achite 18.518 de dolari canadieni pentru o cursa care a durat 20 de minute. Cu aceasta suma, Hisham Salama, un client fidel al Uber, putea sa-și cumpere o mașina noua. In mod normal, cursa pe care a facut-o nu trebuia sa coste decat […]…

- Romanii l-au petrecut in numar foarte mare pe fostul suveran pe ultimul sau drum, in ziua marii despartiri a Regelui Mihai de Capitala Romaniei. Aplaudand, ovationand si aruncand flori in calea afetului de tun care a transportat sicriul Regelui Mihai de la Palatul Regal pana la Patriarhie, unde in scurta…

- Vedeti dumneavoastra tabelul alaturat? De acolo puteti afla pe ce a dat bani grei Primaria Municipiului Bucuresti in primele 10 luni ale anului. Ce citim noi acolo? Ca circul ii e mai drag Gabrielei Firea decat asfaltarea gaurilor din strazile Capitalei! PMB a aruncat aproape 100 de milioane de lei…

- Seful Politiei Capitalei a oferit detalii cu privire la recentele cazuri de la metrou – de la Costin Georgian si de la Dristor 1. Mai exact, Dragos Orlando Nicu si adjunctul sau de la conducerea Politiei Capitalei au iesit intr-o conferinta de presa, joi la amiaza, cu precizari despre cazul care a ingrozit…

- Astazi, joi, precum și vineri și sambata a fost decis de Guvern doliu național pe teritoriul Romaniei, in memoria Regelui Mihai I. In aceste zile, toate instituțiile și autoritațile publice centrale și locale vor arbora drapelul Romaniei in berna. De asemenea, drapelul Romaniei in berna va fi arborat…

- Parea o seara ca oricare alta, in care Alina C. se pregatea sa ajunga acasa. Asa ca astepta metroul, pe peron la Dristor 1. Butonand telefonul, din ce au povestit martorii citati de televiziunile de stiri. Nimeni nu si-ar fi putut imagina ce avea sa se intample intr-un moment fatidic, din jurul orei…

- Asesoft Technologies, aflata in faliment, incepe sa isi vanda activele. Compania a incheiat anul trecut cu pierdere de 29,2 milioane de lei, dublu fata de anul precedent. Asesoft are datorii de peste 97 milioane de lei si incearca acum sa vanda 3 terenuri (in suprafata cumulata de circa 1.890 metri…

- Sunt banii pe care ii castiga un transportator roman daca umple rezerorul unui singur TIR in Bulgaria vecina, unul dintre efectele inevitabile ale scumpirii accizei la carburanti, cea mai mare dintre tarile din regiune. Pentru romanii patroni ai firmelor de transport(dar si pentru soferii masinilor…

- Imaginile au fost publicate de National Geographic ca un avertisment zguduitor pentru intreaga omenire asupra efectelor incalzirii globale. In videoclip se poate vedea un urs polar, extrem de slab, care lupta pana in ultimele clipe pentru supraviețuire. Abia mergand, probabil suferind de atrofie…

- Valul de ninsori si de frig afecteaza tarile din vestul Europei, drumuri fiind blocate in Marea Britanie, zboruri anulate, iar mai multe competitii sportive amanate. Evident, frontul atmosferic avanseaza inspre inima continentului, facandu-si loc si spre noi. In Anglia, ninsorile si zapada de 20 de…

- Vizita lui Dorin Cocos la sediul anchetatorilor anticoruptie a durat in jur de o ora si jumatate. Dorin Cocos a ajuns la Directia Nationala Anticoruptie in jurul orei 11. Cu putin inainte de 12 si jumatate, afaceristul – eliberat conditionat in luna octombrie, dupa ce a executat o parte din condamnarea…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei nu va lucra pe perioada doliului national instituit in memoria Regelui Mihai. Mai exact, Comisia isi va sista lucrarile in perioada 14 - 16 decembrie.

- Ditamai ministrul nostru de Justitie a admis, ieri, sa dea extemporal in fata a zece ambasadori, trimisi sa-l examineze pe demnitarul roman la materia ”legi justitie”. Ambasadorii SUA, Frantei, Germaniei, Marii Britanii, Olandei, Sloveniei, Suediei, Belgiei, Canadei si Estoniei s-au prezentat, ieri,…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat miercuri ca va fi decretat doliu national in zilele de 14, 15 si 16 decembrie, cand sunt programate funeraliile Regelui Mihai. Astazi, pe ordinea de zi, daca Secretariatul General al Guvernului s a miscat corespunzator, va fi decretata stare de doliu national in zilele…

- Alaturi de alti capi ai bisericilor ortodoxe, Patriarhul Daniel a fost invitat la Moscova, participand si la o cina oferita de presedintele Vladimir Putin. Este a doua vizita a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Romane in capitala Rusiei – in 2008 el a mers la funeraliile Patriarhului Alexei al II-lea,…

- Guvernul va aproba, in sedinta de miercuri, o hotarare privind stabilirea a trei zile de doliu national pentru decesul Regelui Mihai I, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale.Conform surselor citate, cele trei zile de doliu national urmeaza sa fie stabilite marti seara in urma…

- La finele sedintei avute seara trecuta la sediul central al PSD-ului, social-democratii au decis sa organizeze zilele urmatoare un “miting de protest”, dupa cum a anuntat secretarul general adjunct al formatiunii. Codrin Stefanescu a explicat faptul ca demersul ar urma sa aiba loc atat in Bucuresti,…

- Cautarile salvamontistului in varsta de 40 de ani surprins – alaturi de doi colegi – in Muntii Calimani, de o cadere de zapada, se reiau in cursul acestei zile. Avalansa s-a produs in cursul dupa-amiezii trecute, in zona Calimani-Valea Haitii, spre Varful Pietrosu. Alerta prin care a fost anuntat incidentul…

- Ambasadorul Paul Brummell a afirmat miercuri ca Marea Britanie isi doreste ca cetatenii UE care traiesc in regat "sa ramana, impreuna cu familiile lor, pe teritoriul britanic", dupa Brexit. "Am facut deja progrese semnificative de la inceputul negocierilor asupra chestiunilor legate de plecarea Regatului…

- In aceasta marti se implinesc 28 ani de cand duhovnicul cunoscut in randul credinciosilor ortodocsi drept “Sfantul Ardealului” a trecut la cele vesnice. Cu gandul la minunile facute de parintele Arsenie Boca si cu speranta ca rugile le vor fi ascultate, sute de oameni au mers in cursul acestei zile…

- Daca patronatele vor apela la forta de munca straina, salariile nu pot fi mai mici de 3.000 de lei. Asta in timp ce romanii trebuie sa zica bogdaproste pentru un salariu minim de 1.450 de lei. Patronatele se plang ca nu gasesc muncitori autohtoni, cauzele fiind multiple: milioane de romani apti de munca…

- Drapelele vor ramane in berna in fața cladirilor oficiale pana luni seara, in Turcia și la reprezentanțele sale din strainatate, a anunțat biroul premierului turc intr-un comunicat, la trei zile dupa cel mai sangeros atentat din istoria recenta a Egiptului. Vineri, in jur de treizeci de oameni…

- Anuntati despre producerea unui accident rutier in care a fost implicat un autocamion ce transporta saci cu azotat de amoniu, autoritatile au intervenit in zona. Autovehiculul de mari dimensiuni a parasit carosabilul si s-a rasturnat. S-a intamplat sambata, pe DN 3 Lehliu-Lehliu Sat. Din cate au transmis…

- Vizibil afectat de vestea primita despre cea care i-a fost prietena apropiata, nu doar colega de scena, aproape 40 de ani, Alexandru Arsinel a ajuns, in aceasta dupa-amiaza, la casa Stelei Popescu, acolo unde actrita si-a gasit sfarsitul. “Nu ne vine a crede la nimenea. O mare drama pentru toti cei…