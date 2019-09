China, noi rachete balistice. Caracteristici "fără precedent" ”Capacitațile acestor rachete nucleare și convenționale sunt fara precedent și vin sa demonstreze nivelul calitativ și cantitativ de modernizare a arsenalului balistic al Chinei”, se arata in studiul publicat de Fundația pentru cercetari strategice (FRS). Potrivit raportului, noile arme extrem de rapide ”confirma faptul ca, pe anumite segmente, China atins varful inovației mondiale”. Citeste mai departe pe DC Business. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

