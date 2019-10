Stiri pe aceeasi tema

- China intentioneaza sa o inlocuiasca pe sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, aflata in dificultate dupa patru luni de manifestatii tot mai violente in acest teritoriu autonom, a relatat miercuri cotidianul Financial Times, preluat de AFP si Reuters. Aflata in post de la mijlocul…

- China planuiește sa o înlocuieasca pe Carrie Lam cu un șef executiv "interimar", potrivit Financial Times, care a citat persoane puse la curent cu deliberarile, scrie The Guardian. Lam a devenit principala figura publica asupra careia s-a revarsat furia publica în timpul protestelor.…

- Șefa Executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a declarat marți ca o intervenție din partea Chinei, in cazul in care protestele antiguvernamentale vor escalada, inca reprezinta o opțiune, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax.Lam a afirmat ca, deși Guvernul din China considera ca…

- Carrie Lam, liderul de la Hong Kong, a decis sa renunte la proiectul de lege privind extradarea in China, care a provocat protestele din ultimele trei luni, potrivit presei locale, citate de Reuters.

- Nu este sigur ca aceasta retragere a proiectului va pune capat protestelor, numite Miscarea Umbrelelor. Aceasta era principala cerinta a protestatarilor. Protestele au evoluat si sute de mii de oameni cer acum o reforma democratica si investigarea actelor brutale comise de politie.Lam a…

- China este dispusa sa rezolve cu calm disputa comerciala cu SUA și este împotriva unor creșteri viitoare a tensiunilor, a anunațat Gao Feng, purtatorul de cuvânt al Ministerului de Comerț al Chinei, joi, scrie CNBC. "Respingem cu fermitatea o escaladare a conflictului comercial…

- ''Trebuie facut totul pentru a evita violenta si a gasi optiuni pentru a se ajunge la o solutie prin dialog", a declarat Merkel dupa o intrevedere la Berlin cu presedintele lituanian Gitanas Nauseda.Guvernul german a actionat pentru a incuraja dialogul, ''dar in baza legilor in vigoare…

- Marsul de protest urmeaza sa inceapa in cartierul Yuen Long din Hong Kong, unde protestatari antiguvernamentali au fost atacati de infractori in timp ce se indreptau spre casele lor weekendul trecut.Intr-o inregistrare video au aparut barbati purtand tricouri albe si masti lovind manifestantii…