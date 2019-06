Stiri pe aceeasi tema

- Represiunea manifestatiei din Piata Tiananmen la Beijing in 1989 a fost o decizie "corecta", a declarat duminica ministrul chinez al apararii, citand "stabilitatea" tarii de atunci, informeaza Reuters si France Presse, conform agerpres.ro. "Acest incident a fost o turbulenta politica si guvernul…

- Ministrul Apararii din China, Wei Fenghe si Secretarul Apararii interimar din SUA, Patrick Shanahan, au discutat vineri la un summit de securitate din Singapore, o intalnire descrisa de Pentangon ca fiind „constructiva si productiva”, pe fondul unor tensiuni sporite intre cele doua tari privind comertul…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei Albe,…

- Un tribunal din China a condamnat la moarte un cetațean canadian pentru producere și trafic de metamfetamine, in timp ce tensiunile dintre Beijing și Ottawa sunt in creștere, dupa arestul directorului de la Huawei Technologies, scrie Reuters.

- Acorduri in valoare totala de peste 64 de miliarde de dolari au fost semnate la Summitul Noilor Drumuri ale Matasii organizat saptamana aceasta la Beijing, a anuntat sambata presedintele chinez Xi Jinping, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Citește și: Lodovic Orban reacționeaza dupa distribuirea…

- Atacul s-a produs in jurul orei 06.00 (joi, 22.00 GMT) in localitatea Zaoyang din provincia Hubei, a precizat postul CCTV pe retele sociale. Alte sapte persoane ranite au fost internate in spital, a adaugat sursa, fara sa ofere vreun detaliu despre eventualul motiv al soferului.In noiembrie,…