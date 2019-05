China, măsuri după decizia lui Trump de a bloca utilizarea Huawei Autoritațile chineze au avertizat ca ar putea lua masuri dupa ce Donald Trump a semnat un ordin prin care interzice companiilor americane sa mai foloseasca echipamente de telecomunicatii realizate de firme straine care prezinta un risc pentru Washington, potrivit BBC. China vede aceasta decizie a președintelui american ca fiind o incercare de a limita afacerile gigantului Huawei vede aceasta decizie a președintelui american ca fiind o incercare de a limita afacerile gigantului

Lu Kang, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, a declarat ca Beijingul nu este de acord cu impunerea unilaterala a unor sancțiuni de catre alte state și ca ar putea lua masuri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

