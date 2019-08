China, lovită de taifun. Peste 13 morţi şi 16 persoane dispărute. Momente dramatice Potrivit postului CGTN, care citeaza autoritatile locale, victimele s-au inregistrat in provincia Zhejiang, unde taifunul a atins uscatul in cursul diminetii. Victimelor din China li se adauga si un barbat in varsta de 64 de ani din Taiwan, care a cazut dintr-un copac in timp ce taia cracile ca masura de precautie inainte de venirea taifunului. De asemenea, agentia oficiala Xinhua a informat ca peste un milion de persoane au fost evacuate inainte de sosirea taifunului Lekima. Din provincia Zhejiang au fost evacuate peste 700.000 de persoane, dintre care 110.000 au fost plasate in adaposturi,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

