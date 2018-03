China limiteaza drepturile de transport ale persoanelor cu un credit social sarac

Stiri pe aceeasi tema

- Afacerea prin care KazMunaiGas vrea sa vanda pachetul de 51% din actiunile KMG International (fosta Rompetrol Group) catre CEFC China continua, in ciuda unei posibile demisii a sefului companiei chineze, dar a fost amanata pana la sfarsitul lunii iunie, a transmis compania catre Reuters.

- Administratia Trump ar urma sa anunte pana vineri noi tarife pentru importurile din China, in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, in domeniul tehnologiei, telecomunicatiilor si proprietatii intelectuale, au anuntat doi oficiali sub protectia anonimatului. Pana la introducerea oficiala…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta de luni, propunerea legislativa prin care drepturile persoanelor persecutate din motive politice si a celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri vor fi stabilite de casele de pensii.

- Sistemul de credite sociale pe care China intentioneaza sa il implementeze integral pana in 2020, bazat inclusiv pe evaluari ale modului in care cetatenii isi traiesc viata, incepe sa prinda contur. Incepand cu luna mai, cetatenii chinezi care au comis faradelegi sau diverse acte considerate…

- Oficialii chinezi au declarat ca vor incepe sa introduca un sistem de „credit social”, aplicat pentru mersul cu trenul si zborul cu avionul. Acesta va interzice pana la un an accesul la aceste mijloace de transport persoanelor care au comis abateri, scrie Reuters.

- Cel de-al 13-lea Congres National al Poporului din China (parlamentul) a inceput marti dezbaterea unei reforme guvernamentale in urma careia vor fi infiintate ministere si agentii noi in domenii-cheie, informeaza Reuters si Xinhua. Votul pentru aprobarea remanierii va avea loc sambata. …

- Statele membre ale Uniunii Europene care iau parte la initiative de infrastructura lansate de guvernul chinez trebuie sa fie constienti de riscul de a submina pozitia comuna de politica externa a blocului fata de China, a declarat marti cancelarul german Angela Merkel, transmite Reuters. Sefa executivului…

- Noua persoane au murit intr-un incendiu la o unitate de procesare a deseurilor din sudul Chinei, relateaza Reuters. Incendiul ar fi fost provocat cel mai probabil de resturile unor artificii, potrivit agentiei de stiri Xinhua.

- O femeie a fost ucisa si alte 12 persoane au fost ranite duminica la Beijing într-un atac cu cutit comis de un barbat într-un mall dintr-un district comercial aglomerat al capitalei chineze, a anuntat politia, într-un scurt comunicat, transmite Reuters. Agresorul a…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom, informeaza AGERPRES . Administratia…

- Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson si diplomatul chinez Yang Jiechi au reafirmat, joi, angajamentul Washingtonului si al Beijingului de a intensifica presiunea pusa asupra Phenianului, cu scopul opririi programului nuclear al acestuia, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Moscova a reorientat fluxurile masive de țiței dinspre vest spre est, pentru a-și consolida poziția de lider pe piața din China, motiv pentru care calitatea principalului sortiment de petrol exportat de Rusia in Occident – Urals – a scazut brusc, potrivit unui articol exclusiv al Reuters. Opt surse…

- Statele Unite sustin ca statul nord-coreean ar putea lansa un atac nuclear catre teritoriul american in doar cateva luni, in timp ce Phenianul sustine ca Washington ia in considerare un atac nuclear preventiv, noteaza Reuters conform News.ro . Disputa dintre cele doua tari a avut loc la o conferinta…

- Autoritatile chineze au anuntat, luni, introducerea unei liste suplimentare privind bunurile interzise la export catre Coreea de Nord, adaugand ca anumite componente ar putea fi utilizate pentru construirea unor arme de distrugere in masa, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Compania aeriana Ryanair a anuntat lansarea unui nou zbor pe ruta Bucuresti-Amman, Iordania. ”Noua rută vor fi operată cu o frecvenţă de două zboruri săptămânale începând cu sfârşitul lunii octombrie şi este parte a programului…

- Și-n 2017, Dubai a fost cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internaționali. Ritmul de creștere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani, potrivit Reuters. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters, informeaza…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a avertizat joi tarile din America Latina sa nu conteze prea mult pe legaturile economice cu China, informeaza Reuters. Intr-un discurs tinut la Universitatea statului Texas din Austin, seful diplomatiei americane a aratat ca "astazi China castiga…

- Potrivit cerintelor Blocului comunitar, cele trei milioane de cetateni europeni din Marea Britanie ar trebui sa ramana eligibili pentru aceleasi drepturi, pana la sfarsitul perioadei de tranzitie. Insa Theresa May a sugerat ca europenii care vor veni dupa luna martie a anului viitor vor fi tratati…

- Negociatorii UE apreciaza ca exista spatiu redus de manevra pentru discutii cu Marea Britanie privind mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, au declarat, pentru Reuters, diplomati implicati in discutii.…

- Marea Britanie urmareste semnarea unui acord de liber schimb cu China, a declarat miercuri premierul britanic Theresa May, inainte de a efectua o vizita oficiala in China, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Sute de studenti s-au adunat vineri la o universitate din Hong Kong in sprijinul a doi colegi care au fost suspendati in urma unui protest in legatura cu un test de limba mandarina, un subiect ce a tinut prima pagina a presei de stat chineze, relateaza Reuters. Saptamana trecuta, cei doi studenti…

- Ministerul Apararii din China a negat joi ca intentioneaza sa construiasca o baza militara in Afganistan, afirmand ca informatiile vehiculate sunt 'neintemeiate', relateaza Reuters. Agentia de stiri rusa Ferghana News a informat ca Beijingul va construi o baza militara in nordul…

- Gao Feng, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez al Comertului, a declarat, joi, ca singura ”directie corecta” pentru relatiile comerciale sino-americane o reprezinta cooperarea, in contextul in care tensiunile dintre cele doua mari economii s-au intensificat, informeaza site-ul Reuters.

- Comisia Europeana a aplicat miercuri o amenda de 997 milioane de euro grupului american Qualcomm, acuzat ca a platit sume semnificative grupului Apple pentru ca producatorul telefoanelor iPhone sa utilizeze doar chipuri Qualcomm, informeaza Reuters. Executivul comunitar, care a lansat o investigatie…

- Persoanele varstnice care isi administreaza vitamina D si calciu nu prezinta un risc mai mic de fracturi in comparatie cu semenii lor care nu iau astfel de suplimente, conform unui studiu recent, citat de Reuters și preluat de Agerpres. Oamenii de stiinta au analizat date prelevate din 33 de studii…

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters.…

- Retailerul olandez de haine C&A ia in calcul un parteneriat și alte tipuri de investiții externe, in condițiile in care compania vrea sa se concentreze pe piața chineza și alte țari emergente, a anunțat proprietarul lanțului, potrivit Reuters. Anunțul vine în replică la un articol…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a decis sa incorporeze yuanul chinez in rezervele sale valutare, a anuntat luni Andreas Dombret, membru in comitetul director al Bundesbank, transmite Reuters, preluata de Agerpres. "Renminbi este utilizat din ce în ce mai mult în rezervele valutare…

- Cetatenii din Uniunea Europeana ar trebui sa-si pastreze drepturile de rezidenta in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, in perioada de tranzitie, au spus miercuri 10 ianuarie, ambasadorii celor 27 de state membre la Bruxelles. Pozitia i-ar putea deranja pe sustinatorii Brexit, transmite…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur", relateaza Reuters. Kim Jong-Un "si-a îndeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El…

- Vanzarile Volkswagen AG au urcat anul trecut la aproximativ 10,7 milioane de vehicule, grupul german fiind in grafic pentru a-si pastra titlul de cel mai mare producator auto din lume, inaintea companiei nipone Toyota, a anuntat publicatia Bild am Sonntag, citand estimari din interiorul VW, transmite…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

- Producatorul de semiconductori Nvidia a prezentat Xavier, primul sau cip destinat mașinilor care se conduc singure, și a anunțat parteneriate cu Uber și Volkswagen pentru mașini care se conduc singure. Xavier iși trage numele de la profesorul Xavier din seria de filme X-Men, acesta putand mișca lucrurile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters.

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta le reaminteste pensionarilor cu pensii de pana la 1450 lei inclusiv, persoanelor in varsta de peste 60 ani care nu realizeaza venituri si persoanelor in varsta de peste 70 de ani beneficiarii H.C.L.M. nr. 302 29.08.2017 ca permisele de calatorie gratuite…

- Ministerul de Comert al Chinei a anuntat, vineri, ca va limita exporturile de petrol, otel si alte metale catre Coreea de Nord, in conformitate cu noile sanctiuni impuse de ONU in urma testarii rachetelor si programului nuclear al Phenianului, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters, preluat[…

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar. Potrivit IIF, datoria sectorului privat non-financiar…

- Cel putin 20 de civili au fost ucisi si zeci raniti joi dimineata cand presupuse avioane rusesti au lansat bombe asupra a doua cladiri rezidentiale intr-o enclava controlata de rebeli, la est de capitala siriana Damasc, au anuntat localnici si o organizatie neguvernamentala, relateaza Reuters.…

- Shanghai, cel mai mare oras din China si un centru comercial important in Asia, va incerca sa-si limiteze populatia la 25 de milioane pana in 2035 ca parte a campaniei sale impotriva "bolii oraselor mari", au spus autoritatile citate de Reuters.

- Dupa ce anul trecut anuntau interzicerea vehiculelor autonome pana la finalizarea si aprobarea unui cadru legal care sa reglementeze folosirea acestora, autoritatile chineze au revenit asupra acestei decizii, dand unda verde pentru o noua runda de teste pe drumurile publice. Decizia anuntata de Comisia…

- China a inchis, de la inceputul anului 2015, peste 13.000 de site-uri pentru ca au incalcat legea ori alte reguli, iar majoritatea oamenilor sustin eforturile guvernului de a face curatenie in mediul online, a anuntat duminica agentia Xinhua, citata de Reuters, scrie news.ro.Guvernul chinez…