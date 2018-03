China lanseaza o provocare pe piata mondiala a petrolului

Stiri pe aceeasi tema

- China a introdus luni propriile sale contracte petroliere futures, in ideea de a oferi o alternativa la Brent si WTI, contractele in dolari care in prezent sunt indicatori de referinta pe piata petroliera mondiala, transmite Xinhua.

- Cercetatorii de la CAS au testat deja cu succes un prototip de avion „hipersonic" (respectiv cu o viteza egala sau superioara Mach 5) folosindu-se de un alt tunel aerodinamic, care poate simula viteze de pana la Mach 9.

- În urma victoriei previzibile a lui Vladimir Putin la alegerile din Rusia, lucrurile nu vor arata diferit în interior, ci în plan internațional, în funcție de nevoile geoeconomice ale triunghiului marilor puteri - SUA, China și Rusia,

- O noua provocare in mediul online devine tot mai populara printre tineri. Zeci de adolescenti din China s-au filmat in timp ce mancau gheata si au postat imaginile pe internet. Ei spun ca au facut acest lucru pentru a aduna cat mai multe vizualizari.

- Mediul de afaceri isi doreste stabilitate si acorda o incredere majora Romaniei. Un exemplu este DHL, cel mai important jucator al pietei de curierat express international, care continua sa vada in Romania o destinatie-cheie in strategia sa, mai ales odata cu dezmortirea segmentului de comert online.…

- Noul producator de electromobile LVCHI, prezentat in China la inceputul acestui an, alaturi de ambitiile sale mari, a venit la Salonul Auto de la Geneva cu o masina noua, a doua din cele opt pe care doreste sa le lanseze pana in 2021.

- Dupa atatia ani de crestere anemica si salarii scazute, orice sugestie ca urmatoarea perioada de declin economic este aproape ar putea parea nerezonabila. Este adevarat ca somajul a scazut dramatic, iar salariile au crescut oarecum intr-un numar de tari, aceste evolutii fiind indicatori utili ai unui…

- Piata autohtona de fashion a ajuns la aproape 5 miliarde de euro, desi suntem pe la coada Europei privind veniturile, apetitul romanilor pentru hainele de firma creste de la an la an. Un business controlat de investitori straini – cei mai multi vin din China cu 1.957 firme, Italia (793 ) si Turcia…

- "Vom propune un nou SUV compact bazat pe platforma Dacia Duster, de aceeasi talie dar pozitionat diferit", a explicat Bruno Ancelin, vice-presedinte Renault responsabil de planificare produs. Acest Duster "premium" ar urma sa fie mai rafinat si putin mai scump, urmand a fi dezvaluit la salonul auto…

- Achiziția deschide calea ca Mercedes si BMW sa produca taxiuri fara sofer, transmite Reuters. Car2Go - DriveNow, combinare de servicii Daimler si BMW, cei mai mari producatori de automobile de lux din Germania, sunt deja in negocieri pentru a combina serviciile lor de car-sharing, Car2Go…

- Energizer, una dintre cele mai cunoscute marci de baterii, a intrat pe piata smartphone-urilor, fiind lansate zece modele cu preturi intre 200 si 1.900 lei. Atuul modelelor mai scumpe tine de bateria de foarte mare capacitate, 5.000 mAh, in timp ce majoritatea telefoanelor din piata au baterii cuprinse…

- Delek Drilling, o companie din Israel, a anunțat lunea aceasta ca a incheiat un acord de vanzare de gaze naturale catre Egipt, in valoare de 15 miliarde de dolari americani pentru urmatorii 10 ani.

- Intr-un moment in care relațiile SUA-China sunt și așa foarte tensionate, mult așteptata arma de ultima generație a Beijingului a fost lansata. In ultimul timp, mai multe voci influente din Congres, dar și din interiorul administrației Trump, avertizeaza pe un ton sumbru ca republica federala nu face…

- In noaptea de 15 spre 16 februarie, va sosi Anul Nou Chinezesc, sarbatorit in toata lumea, inclusiv in Moldova. Este un motiv excelent de a vorbi despre țara in care s-a nascut aceasta veche sarbatoare, dar și despre relațiile dintre Moldova și China. Mai ales ca au inceput negocierile privind semnarea…

- UTI lanseaza DoxLite, noua generație a produsului de management al documentelor, Confluence, care poate reduce cu pâna la 85% costurile operaționale de depozitare ale companiilor private sau ale instituțiilor de stat și cu pâna la 100% cheltuielile pentru multiplicarea documentelor (hârtie,…

- Sancțiunile impuse impotriva concernului rusesc Kalașnikov (parte a corporației de stat Rosteh) i-au inchis accesul pe 70-90% din piața mondiala de arme civile, se arata in raportul trimestrial al companiei, citat de Interfax. „Sancțiunile sectoriale impuse in 2014 impotriva „Kalașnikov“ din partea…

- China va introduce, in luna martie, propriul sau contract petrolier futures, in ideea de a oferi o alternativa la Brent si WTI, contractele in dolari care in prezent sunt indicatori de referinta pe piata petroliera mondiala, informeaza AFP.

- Ecranele fara margini, care au devenit foarte populare in 2017, nu i-au determinat pe oameni sa cumpere anul trecut mai multe smartphone-uri decat in 2016. Pentru prima data dupa noua ani de crestere, piata globala de smartphone-uri a inregistrat un mic declin, de 0,1%, potrivit firmei de cercetare…

- Moscova a reorientat fluxurile masive de țiței dinspre vest spre est, pentru a-și consolida poziția de lider pe piața din China, motiv pentru care calitatea principalului sortiment de petrol exportat de Rusia in Occident – Urals – a scazut brusc, potrivit unui articol exclusiv al Reuters. Opt surse…

- LG a luat decizia sa nu mai vanda oficial smartphone-uri in China. Ultimul model de telefon lansat de companie pe aceasta piata a fost LG G5 SE, o versiune a varfului de gama G5, scrie go4it.ro

- Nissan planuiește investiții de circa 9.5 miliarde de dolari in China, pentru urmatorii 5 ani, alaturi de partenerul sau de pe piața asiatica și sa devina unul dintre primii trei producatori ca volum de vanzari pe cea mai mare piața auto din lume.

- LG a luat decizia sa nu mai vanda oficial smartphone-uri in China. Ultimul model de telefon lansat de companie pe aceasta piata a fost LG G5 SE, o versiune a varfului de gama G5. China este cea mai mare piata de smartphone-uri din lume. Informatia a fost confirmata pentru o publicatie chineza de un…

- Preturile productiei industriale au crescut in decembrie 2017, fata de decembrie 2016, cu 3,7%, in conditiile in care pe piata externa s-au majorat cu 5,1%, iar pe intern cu 3%. In noiembrie, cresterea an la an fusese de 4,4%, potrivit datelor INS. Fata de noiembrie, preturile…

- Doua maimute au fost clonate in premiera mondiala intr-un laborator din China, cu aceeasi metoda prin care a fost creata oaia Dolly - transferul nucleului unei celule somatice. Oamenii de stiinta spun ca populatiile de maimute identice genetic vor fi folositoare in cercetarea unor boli ale oamenilor,…

- Doua maimute au pasit pe urmele oii Dolly si au devenit primele primate din lume care au fost clonate in urma transferului de ADN, informeaza Press Association si AFP. Doua exemplare identice de macac cu coada lunga, Zhong Zhong si Hua Hua, s-au nascut in urma cu opt saptamani respectiv…

- Anul trecut piața luxului a urcat catre 1.200 de miliarde de euro, valoare la care principalul contributor au fost mașinile de lux, urmate de bunuri personale și turism. Consumatorii chinezi sunt responsabili pentru o treime din comerțul cu bunuri personale de lux.

- China este cea mai mare piata auto din lume, pentru al noualea an consecutiv, dupa ce vinzarile auto in statul asiatic au urcat cu 3% anul trecut, la 28,88 milioane de vehicule. In 2017, au fost vindute pe piata chineza 777.000 de vehicule electrice (EV), un avans de 53% fata de 2016, arata datele publicate…

- Bitcoin si alte criptomonede au trecut printr-o saptamana de volatilitate extrema, in timp ce actiunile in vederea reglementarii criptomonedelor din China, Franta si Germania au adancit si mai mult ingrijorarile din urma anuntului Coreei de Sud ca este posibil sa interzica exchange-urile de monede…

- Dupa ce Coreea de Sud si China au anuntat ca vor incerca sa reglementeze piata criptomonedelor si activitatea de mining, criptomonedele au cunoscut scaderi masive, care au trimis multi investitori spre alte oportunitati de investitii, in incercarea de a-si muta banii din calea furtunii. …

- Studiile avertizau, la sfarsitul anului trecut, ca industria romaneasca de IT risca sa se prabuseasca "intocmai ca industria metalurgica", daca statul nu ia masuri. Cu toate acestea, nu toti jucatorii din piata sunt de aceeasi parere.Andu Morie, CEO al Adonis Software, unul dintre jucatorii…

- Vivo a prezentat la CES 2018 noul sau dispozitiv cu senzor de amprenta in display, insa nu a oferit niciun detaliu concret despre hardware-ul intern al acestuia. Din fericire, telefonul este intr-o forma aproape finala si a fost predat comisiei TENAA din China pentru aprobare in vederea comercializarii…

- HMD Global are o prezenta pe piata de smartphone-uri de sub un an, dar a reusit in aceasta perioada scurta de timp sa iasa in evidenta, in special datorita actualizarilor software foarte rapide in comparatie cu concurenta. Cateva dintre dispozitivele Nokia mai vechi au deja disponibila actualizarea…

- Coca-Cola, filiala a The Coca Cola Company, lanseaza pe piata romaneasca un nou produs, ceaiul Fuzetea. Brandul se lanseaza simultan si in alte 36 tari din Europa si este deja prezent in 52 de piete la nivel global. 0 0 0 0 0 0

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- ♦ Piata creditelor continua sa aiba un potential bun ♦ Canalele la distanta, banca mobila sau electronica, centrele de contact, vor evolua in continuare ♦ Prioritare sunt investitiile in digitalizare si imbunatatirea calitatii serviciilor.

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

- Uniunea sindicatelor comunistilor greci PAME a blocat miercuri centrul Atenei în semn de protest fata de legislatia planificata de a limita dreptul muncitorilor la greva, a anuntat postul public de radio si televiziune ERT, informeaza dpa. Protestatarii au purtat bannere si au scandat sloganuri…

- Produse la Leipzig (Active Tourer) si Regensburg (Gran Tourer), peste 380.000 de unitati ale celor doua modele au fost construite de la lansarea pe piata din 2014 si finalul anului 2017. Cea mai mare piata a acestora este Germania, urmata de China si alte tari din Uniunea Europeana. Peste 70% din clienti…

- Huawei urma sa anunte, la CES 2018, un parteneriat cu operatorul american AT&T pentru a vinde smartphone-uri prin intermediul acestuia pe piata din SUA. Totusi, potrivit unor informatii, compania telecom a renuntat la aceste planuri, in urma unor presupuse „presiuni politice”. Huawei a mai avut probleme…

- David Autor, economist, MIT, este unul dintre cei mai influenti oameni pentru anul 2017, dupa ce a lansat doua cercetari care influenteaza modul in care evolutia economiei si cea a societatii din punct de vedere demografic sunt privite in societatea contemporana.

- SIMONA HALEP - KATERINA SINIAKOVA LIVE VIDEO DIGI SPORT.Simona Halep, locul I WTA, o va intalni, sambata, de la ora 08.00, pe detinatoarea trofeului, sportiva ceha Katerina Siniakova, locul 47 WTA si cap de serie numarul 6, in finala turneului de la Shenzhen. Simona Halep și-a aflat adversara…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters, preluat[…

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar. Potrivit IIF, datoria sectorului privat non-financiar…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat joi ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters.…

- Pretul petrolului ar putea sa scada in 2018 sau, cel mult, sa ramana in intervalul in care se tranzactioneaza in prezent, daca nu vor exista tensiuni geopolitice majore, potrivit unei analize realizate de Saxo Bank. "Petrolul WTI si Brent au inceput cu dreptul 2018. Cresterea din trimestrul…

- Administratia Trump ar putea sa anunte noi sanctiuni comerciale impotriva Chinei dupa ce oficialii americani au constatta ca Beijingul nu si-a respectat angajamentele asumate la intrarea in rganizatia Mondiala a Comertului (OMC).