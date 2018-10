Stiri pe aceeasi tema

- 'China intervine in democratia americana' si 'pentru a spune lucrurile in mod abrupt, leadershipul presedintelui Trump functioneaza: China vrea un presedinte american diferit', a afirmat Pence intr-un discurs privind politica guvernului american fata de China. 'China a lansat un efort fara precedent…

- Washington, 21 sep/Agerpres/ - Musulmanii uiguri inchisi in China "sunt supusi unei indoctrinari politice stricte si altor abuzuri oribile", a denuntat vineri secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de AFP. "Sute de mii, poate milioane de uiguri sunt inchisi impotriva vointei lor in asa-zisele…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat marti China ca "incearca sa influenteze" alegerile din Statele Unite ale Americii prin sanctiunile sale comerciale, dupa ce Beijingul a anuntat "represalii" la noile tarife vamale indicate luni de Washington, intr-o noua escaladare a razboiului comercial,…

- Președintele SUA, Donald Trump, ar putea anunța inca de luni impunerea de taxe vamale la importurile din China in valoare de inca 200 de miliarde de dolari, potrivit unui oficial de rang inalt de la Washington, in pofida planului negocierilor cu Beijingul pentru depasirea conflictului comercial,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat miercuri ca disputele comerciale cu China afecteaza progresul negocierilor intre Washington și Phenian, adaugand ca relația sa personala cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un este "fantastica", informeaza cotidianul nipon Nikkei.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a sugerat miercuri ca disputele comerciale cu China afecteaza progresul negocierilor intre Washington si Phenian, adaugand ca relatia sa personala cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un este "fantastica", informeaza cotidianul nipon Nikkei.

- Ministerul chinez de Externe a afirmat marti ca este profund dezamagit de "continutul negativ" la adresa Chinei din actul promulgat de presedintele american Donald Trump privind bugetul apararii SUA pentru 2019, relateaza site-ul agentiei Reuters. Ministerul chinez de Externe a afirmat…