China îşi afirmă ambiţiile de putere militară Beijingul a publicat miercuri o carta alba în care îsi reafirma obiectivul de a moderniza armata. Dar documentul vizeaza sa linisteasca puterile straine în privinta ambitiilor expansioniste ale Chinei. Beijingul se arata, în schimb, amenintator la adresa Taiwanul, potrivit Le Echos, citat de Rador.

Pentru China este imposibil sa se afirme ca superputere mondiala fara sa dispuna de capacitati militare la înaltimea acestei ambitii. La scurt timp dupa sosirea la putere, la final de 2012, presedintele chinez Xi Jinping a initiat o reforma fara precedent a Armatei Populare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

