China National Electric Engineering Co, Ltd. (CNEEC), una dintre cele mai importante companii de stat din China, va investi 500 de milioane de euro in proiectele tip Smart City din Romania, in urma semnarii unui acord de finantare cu Asociatia Romana Pentru Smart City si Mobilitate (ARSCM).

Potrivit unui comunicat al ARSCM, acordul prevede investitii in energie, living, mediu si infrastructura, iar scopul principal il reprezinta sustinerea proiectelor ARSCM pentru dezvoltarea comunitatilor creativ-inteligente din Romania.

Citește și: Solicitare urgenta a președintelui Klaus Iohannis!…