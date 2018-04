China introduce taxe vamale pentru 128 de produse din SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul a anuntat luni impunerea de tarife vamale la un set de 128 de produse americane, in replica la masura de luna trecuta a Washingtonului cu privire la taxele pentru importurile de otel si aluminiu din China, transmite EFE. Un numar de 120 de produse, intre care fructele sau vinul, vor avea…

- Directorul executiv al Huawei (HWT.UL) a declarat, luni, ca efectueaza studii precomerciale pentru reteaua de wireless 5G in cele mai mari orase ale lumii, in timp ce respinge afirmatiile SUA conform carora produsele companiei reprezinta o amenintare la adresa securitatii tarii, scrie Reuters.…

- Rusia, sub presiunile sanctiunilor economice si financiare ale Occidentului, are nevoie de finantare, pe care Beijingul aflat în plina expansiune comerciala si politica o poate oferi, iar China are nevoie de resurse naturale, de petrol si de gaze naturale, care

- China l-a informat marti pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, despre vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a facut cunoscut Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters. Informarea a cuprins si un mesaj personal pentru Trump de la omologul sau chinez, Xi Jinping.…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat. Cu aceasta ocazie,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a ordonat, joi, impunerea de taxe vamale suplimentare in valoare de 50 de miliarde de dolari la importurile de produse din China si limitarea investitiilor chineze in Statele Unite.

- Presedintele american vrea sa impuna Chinei taxe pentru importuri care ar putea ajunge la 60 de miliarde de dolari. In plus, vor fi limitate investitiile chinezesti in Statele Unite. Potrivit lui Donald Trump, actiunea vine ca riposta la furtul de tehnologie.

- China a cerut SUA ''sa se retraga de pe marginea prapastiei'', in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul ''va lupta pana la sfarsit'' in orice razboi comercial cu Statele Unite,...

- Presedintele SUA, Donald Trump, a ordonat, joi, impunerea de taxe vamale suplimentare in valoare de 50 de miliarde de dolari la importurile de produse din China si limitarea investitiilor chineze in Statele Unite, informeaza cotidianul The New York Post. Donald Trump va cere oficial reprezentantului…

- Beijingul acuza Washingtonul de incalcarea in mod repetat a regulilor comerciale internationale, in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Beijingul acuza Washingtonul de incalcarea in mod repetat a regulilor comerciale internationale, in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, in efortul de a sanctiona Beijingul pentru furturi intelectuale, afirma surse politice de la Washington citate de postul CNBC si de site-ul Axios.com.

- Un razboi comercial 'nu este obiectivul nostru, dar nu ne temem de el. Trebuie sa fim pregatiti sa actionam in interesul SUA pentru a apara comertul liber si corect. Exista intotdeauna un risc cand faci asta', a spus acesta, dupa reuniunea din Argentina a G20, grupul tarilor bogate si al principalelor…

- Administratia Trump vrea sa impuna tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, cel mai devreme in aceasta saptamana, pentru a penaliza Beijingul pentru politicile pe care le considera un furt de proprietate intelectuala de la companiile americane, au declarat persoane apropiate…

- Presedintele american Donald Trump a adancit diviziunile existente in relatiile cu China inainte de reuniunea G20 din Agentina, tensionate deja de tarifele impuse de SUA pentru otel si aluminiu, prin retragerea Statelor Unite de la discutii economice cu Beijingul care dateaza de 10 ani, transmite…

- China a cerut vineri Statelor Unite ale Americii sa retraga "cat mai curand posibil" noile taxe impuse la importurile de otel si aluminiu anuntate de administratia Trump, deoarece "vor avea un grav impact" asupra comertului international, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.

- Marea Britanie este acuzata ca nu a luat suficiente masuri pentru a preveni frauda dupa ce a fost avertizata de problema de catre biroul anti-frauda al UE, OLAF, in 2017.Astfel, incepe un proces care s-ar putea incheia la Curtea Europeana de Justitie. Departamentul Guvernului britanic care…

- Masurile au fost catalogate imediat ca fiind inceputul unui razboi comercial. De altfel și motivația introducerii acestor taxe vamale este controversata, respectiv ca prin importurile de oțel este amenințata “securitatea naționala”. Pentru a pune și mai mult paie pe foc, la sfarșitul saptamanii trecute,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va mari saptamana viitoare taxele vamale impuse importurilor de otel la 25%, iar celor de aluminiu la 10%, vizand producatori precum China, relateaza Reuters si BBC News.

- China dezvolta tehnologii pentru a construi un portavion alimentat nuclear, potrivit presei de stat, in contextul in care Beijingul isi doreste un program ambitios de modernizare militara, scrie...

- Litera ”n” a fost interzisa in China. Dupa ce China a eliminat limitarea mandatelor pe care le poate avea un președinte, pentru a-l lasa pe Xi Jinping sa fie șef al statului pe viața, Beijingul mai ia o decizie controversata, interzicand litera ”n” pe rețelele sociale, alaturi de anumite fraze. Potrivit…

- China a protestat oficial fata de impunerea de catre Washington a unor sanctiuni impotriva unor intreprinderi chinezesti, acuzate ca intreprind activitati ilegale cu Coreea de Nord, relateaza Agerpres, citand AFP. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri noi masuri ce ...

- China a protestat oficial fata de impunerea de catre Washington a unor sanctiuni impotriva unor intreprinderi chinezesti, acuzate ca intreprind activitati ilegale cu Coreea de Nord, relateaza duminica AFP. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri noi masuri ce au drept scop…

- Deși autoritațile chineze spun ca planul face parte din strategia privind eradicarea saraciei in cele mai sarace zone din China, inițiativa este perceputa ca o metoda prin care Beijingul incearca sa propage mesajele Partidului Comunist in zone indepartate, scrie The Telegraph. Potrivit ziarului de…

- Cancelarul german Angela Merkel a pus in garda miercuri China ca nu ar trebui sa-si lege investitiile in Balcani de problemele politice, in momentul cand Beijingul este acuzat de unii ca doreste sa-si extinda in acest fel influenta in Europa, relateaza AFP. "Suntem pentru liber schimb", a subliniat…

- Exporturile de produse agricole si alimentare ale Uniunii Europene au atins in 2017 o valoare record de 137,9 miliarde de euro, in crestere cu 5,1% comparativ cu 2016, arata datele publicate luni de Comisia Europeana, informeaza AGERPRES . Cele mai mari cresteri s-au inregistrat in cazul exporturilor…

- Amiralul Harry Harris, viitorul ambasador al SUA in Australia, in prezent seful Comandamentului Pacific al Marinei americane in Hawaii, spune ca Beijingul intentioneaza sa controleze Marea Chinei de Sud, relateaza The Guardian .

- China sustine ca cel mai nou avion de vanatoare stealth al sau este gata de lupta. Informatiile aparute atat pe site-ul armatei chineze cat si pe cel al agentiei de presa Xinhua confirma faptul ca J-20 – a patra generatie a avioanelor de vanatoare ale Chinei a intrat in mod oficial in aviatia militara…

- Autoritatile de la Beijing planuiesc sa blocheze accesul la site-urile care au legatura cu criptomonedele in cea mai noua miscare de a controla ceea ce Beijingul considera o investitie riscanta, raporteaza agentia de presa de stat din China, conform The Wall Street Journal. Autoritatile…

- Ministrul de externe chinez Wang Yi a declarat joi ca Beijingul spera ca cele doua Corei, Coreea de Nord si Coreea de Sud, vor putea mentine momentul de interactiune si vor "deschide treptat usa catre pace" in peninsula, informeaza joi Reuters. Wang s-a exprimat intr-un briefing la Beijing cu o zi inainte…

- Serghei Riabkov, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, a declarat ca Moscova exclude posibilitatea unui revizuiri in acest moment a acordului nuclear a Iranului, in pofida presiunilor in acest sens exercitate de Washington, informeaza agentia de stiri Tass. "Nu exista nici o modalitate…

- Moscova si Beijingul au reactionat dur dupa ce Statele Unite ale Americii au anuntat ca intentioneaza sa se doteze cu noi arme nucleare de putere scazuta, o masura ce vine ca raspuns mai ales la reinarmarea Rusiei, dar si in fata amenintarilor reprezentate de China, Coreea de Nord si Iran, dupa cum…

- Beijingul acuza Washingtonul de lipsa de respect fata de America Latina, dupa ce secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a avertizat tarile din aceasta regiune in legatura cu dependenta economica de China, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Un proiect de hotarâre de Guvern, supus dezbaterilor publice pe particip.gov.md, va permite cultivarea cânepei pentru extragerea de fibre, biomasa, uleiuri și pentru fabricarea de produse alimentare și farmaceutice. Pentru a cultiva aceasta planta se va cere autorizație, transmite IPN.…

- Uniunea Europeana impune noi taxe antidumping la importurile de produse din fonta provenite din China, in urma unei plangeri depuse de sapte producatori europeni, nemultumiti de preturile extrem de scazute.

- Statele Unite ale Americii raman blocate in mentalitatea 'invechita a Razboiului Rece', considera Beijingul, dupa ce presedintele american Donald Trump a numit China drept 'rival', in Discursul sau privind Starea Uniunii, transmite dpa. China si SUA au in comun atat interese,…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis, duminica, omologului sau japonez Taro Kono ca Beijingul urmareste imbunatatirea relatiilor cu Tokyo si rezolvarea unor serii de dispute dintre cele doua state, unele datind din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza site-ul Reuters.…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis, duminica, omologului sau japonez Taro Kono ca Beijingul urmareste imbunatatirea relatiilor cu Tokyo si rezolvarea unor serii de dispute dintre cele doua state, unele datand din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza site-ul Reuters.

- China si Japonia intentioneaza sa stabileasca o linie de comunicare militara pentru a aplana tensiunile in jurul insulelor disputate in Marea Chinei de Est, a anuntat duminica Beijingul, dupa o intrevedere intre ministrii de externe ai celor doua tari, informeaza AFP. Seful diplomatiei…

- Ministrul de externe japonez Taro Kono efectueaza incepand de sambata o vizita de doua zile la Beijing in cursul careia diplomati din cele doua tari vor avea convorbiri privind dezvoltarea relatiilor si probleme regionale, relateaza DPA. Aceasta este prima vizita efectuata de un ministru…

- Beijingul va folosi parghiile de care dispune pentru a impiedica SUA sa adopte o pozitie mai dura in chestiunile comerciale. Decizia de a ataca Coreea de Nord sau de a-i permite sa obtina arme nucleare a fost mereu o alegere intre cel mai mic dintre doua rele. Una dintre optiuni aduce…

- Beijingul a informat sambata ca a trimis o nava de razboi pentru a respinge un distrugator american care i-a 'incalcat' suveranitatea trecand prin apropierea unei mici insule disputate din Marea Chinei de Sud, relateaza AFP. Ministerul chinez al Afacerilor Externe a acuzat distrugatorul USS Hopper…

- Beijingul a informat sâmbata ca a trimis o nava de razboi pentru a respinge un distrugator american care i-a 'încalcat' suveranitatea trecând prin apropierea unei mici insule disputate din Marea Chinei de Sud. Ministerul chinez al Afacerilor Externe a acuzat distrugatorul…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- BMW Seria 2 Active Tourer si BMW Seria 2 Gran Tourer ofera spatiu amplu, versatilitate impresionanta, confort excelent si calitati dinamice pentru care marca este renumita. Echipate si cu cea mai noua generatie de motoare, modelele BMW din segmentul Sports Activity Tourer (SAT) al clasei compacte premium…

- Emmanuel Macron, care spera la o reechilibrare a relatiei comerciale cu Beijingul, a obtinut marti, in a doua zi a vizitei sale in China, un acord providential pentru Areva si a anuntat o ridicare a embargoului chinez impus carnii de vita, relateaza AFP.

- "In timpul vizitei sale la Paris, in 2014, presedintele Xi a fost escortat de la Domul Invalizilor la Palatul Elysee de 104 calareti ai Garzii republicane si a fost fascinat de aceasta demonstratie de maiestrie", a explicat presedintia."Dornic sa stabileasca legaturi de prietenie cu sefii…