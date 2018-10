Stiri pe aceeasi tema

- Serverele gestionate de Amazon Web Services (AWS) și Apple, construite in China, ar fi putut ajuta autoritațile chineze la spionaj, totul prin intermediul unui microcip introdus in timpul fabricarii acestora, arata o ancheta realizata de Bloomberg . Microcipurile, care au fost subiectul unei investigații…

- Statele Unite vor castiga razboiul comercial cu China, a dat asigurari duminica seful diplomatiei americane Mike Pompeo, relateaza AFP. "Razboiul comercial condus de China impotriva Statelor Unite dureaza de ani de zile", a declarat secretarul de stat in timpul unui interviu acordat duminica televiziunii…

- Administratia presedintelui SUA a anuntat pe 17 septembrie ca incepand cu 24 septembrie Washingtonul va introduce taxe pentru produse chinezesti in valoare de 200 miliarde de dolari. Taxa initiala va fi de 10%, dar va creste la 25% in 2019. Nu este pentru prima data cand SUA introduc taxe comerciale…

- China intentioneaza sa reduca cel mai devreme in octombrie tarifele vamale percepute majoritatii partenerilor sai comerciali, a anuntat, joi, Bloomberg News. In iulie, China a redus taxele de import la o gama variata de bunuri de consum, de la alimente la cosmetice si electrocasnice, intr-o…

- Social-democrații vor sa se distreze la nunta fiului lui Dragnea și sa uite de politica. Asta cu atat mai mult cu cat liderul PSD a invitat la nunta fiului sau, Valentin Ștefan, toata conducerea partidului, liderii din teritoriu, primari, parlamentari, președinți de Consilii Județene, dar și membrii…

- China obisnuia sa critice vehement potentialul dolarului, insa intr-o schimbare de paradigma, a doua cea mai mare economie a lumii incepe sa imbratiseze moneda celor mai mari rivali, potrivit Bloomberg. Companiile si bancile chinezesti – si chiar guvernul – au vandut obligatiuni denominate…