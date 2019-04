China interzice minarea de Bitcoin Guvernul de la Beijing vrea sa elimine activitatile de „mining” pentru cea mai cunoscuta moneda virtuala din lume. Comisia Nationala de Dezvoltare si Reforma (NDRC), principalul organism de planificare economica din China, a publicat o lista a industriilor pe care vrea sa le incurajeze, restrictioneze sau elimine, in ultimul caz se regaseste minarea de criptomonede, […] China interzice minarea de Bitcoin is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

